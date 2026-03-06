CNU 2: 102 aprovados são convocados para última rodada de confirmação

Raphaela Peixoto

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) divulgaram nesta sexta-feira (6/3) novos resultados e convocações do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). Ao todo, 102 candidatos foram convocados para participar da terceira e última rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas.

As informações foram publicadas no Diário Oficial da União por meio do Edital Específico nº 3/2026, que traz a convocação dos candidatos, e do Edital nº 69/2026, com o resultado preliminar da classificação final após a segunda rodada de confirmações. Os documentos também estão disponíveis no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do concurso.

Entre os convocados nesta etapa, 26 candidatos terão a confirmação de interesse registrada automaticamente. Eles já haviam participado de rodadas anteriores e manifestado interesse nas vagas, sendo agora chamados para cargos de maior preferência na lista de opções. Outros 76 candidatos estão sendo convocados pela primeira vez para realizar o procedimento.

A consulta individual na área do candidato está prevista para ser liberada a partir das 16h desta sexta-feira. O período para confirmação de interesse começa às 10h de sábado (7) e segue até as 23h59 de segunda-feira (9). Após esse prazo, não será mais possível registrar a manifestação.

A nova convocação ocorre após a consolidação das confirmações, desistências e ausências registradas nas etapas anteriores. Com a atualização das listas, vagas que permaneceram desocupadas foram redistribuídas aos próximos candidatos classificados, conforme a ordem de preferência indicada no momento da inscrição e as regras estabelecidas em edital.

Procedimento obrigatório

A confirmação de interesse é obrigatória para que o candidato continue concorrendo à vaga. Apenas acessar o sistema não configura manifestação válida. Devem confirmar interesse todos os candidatos convocados nesta etapa após a reclassificação decorrente das rodadas anteriores.

Em cada rodada, a convocação ocorre para apenas um cargo por candidato — aquele para o qual ele passou a figurar como classificado em vaga imediata após a atualização das listas.No sistema, será exibido exclusivamente o cargo referente à convocação desta rodada.

Para concluir o procedimento, é necessário acessar a área do candidato no site da FGV, utilizando a conta GOV.BR, verificar o cargo para o qual foi convocado e registrar formalmente a decisão de confirmar ou não o interesse. O sistema permite apenas um registro por rodada e não há possibilidade de alteração após a finalização.

Será considerada ausência de confirmação quando o candidato declarar que não tem interesse, não acessar o sistema dentro do prazo ou acessar a plataforma sem concluir o procedimento até o horário limite. Nesses casos, o candidato será eliminado da disputa para aquele cargo específico e para outros de menor preferência, permanecendo apenas na concorrência por eventuais cargos de maior preferência, se houver.

Próximas etapas

As listas divulgadas nesta sexta-feira já refletem as movimentações decorrentes das rodadas anteriores. A cada etapa, o sistema reorganiza a classificação, possibilitando que novos candidatos passem a figurar entre os classificados em vagas imediatas.

Segundo o MGI, a confirmação de interesse não garante nomeação automática. O procedimento é apenas um requisito para que o candidato continue habilitado nas próximas fases do concurso, que podem incluir curso de formação, etapas complementares ou convocações para nomeação, dependendo do cargo.