Prazo de validade do CPNU 1 é prorrogado para até 2027

Raphaela Peixoto

Novo prazo começa a ser contato a partir da homologação do certame - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) prorrogou até 2027 o prazo de validade da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1). Com a medida, os órgãos federais terão mais tempo para convocar candidatos aprovados.

A prorrogação, publicada nesta quinta-feira (5/3) no Diário Oficial da União (DOU), vale para todos os cargos do concurso, exceto para o cargo de analista em tecnologia da informação (ATI), em que todos os candidatos aprovados no cadastro de reserva já foram convocados.

O novo prazo começa a ser contato a partir da homologação do certame. Para os cargos que não exigem curso de formação, cuja homologação ocorreu em 7 de março de 2025, o prazo para novas convocações vai até 6 de março de 2027. Já para os cargos que tem como etapa o curso de formação ou a prova didática, o período de validade vai de abril a setembro de 2027.

Segundo o MGI, a medida assegura mais tempo para convocação de aprovados dentro do cadastro de reserva. "A prorrogação permite que os órgãos federais tenham mais tempo para convocar candidatos aprovados, tanto para vagas imediatas quanto para eventuais reposições ou novas autorizações de provimento durante o período de validade do concurso", explica a pasta.

O CPNU 1 ofertou 6.640 oportunidades em diversas áreas distribuídas em 21 órgãos da administração federal.