AGU anuncia novo concurso com 170 vagas para carreiras jurídicas

Nathallie Lopes

De acordo com o anúncio, o edital deverá ser publicado até o fim de 2026 - (crédito: Divulgação/AGU)

O advogado-geral da União, Jorge Messias, anunciou na última quinta-feira (2/7) que será realizado um novo concurso público para a Advocacia-Geral da União (AGU). Em postagem no Instagram, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a abertura de 170 vagas para as carreiras jurídicas da instituição.

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De acordo com o anúncio, o edital deverá ser publicado até o fim de 2026. As oportunidades serão distribuídas entre quatro carreiras:

Advogado da União: 50 vagas;

Procurador da Fazenda Nacional: 50 vagas;

Procurador Federal: 50 vagas;

Procurador do Banco Central: 20 vagas.

Na publicação, Jorge Messias afirmou que a autorização representa mais um passo no fortalecimento da advocacia pública federal. Segundo ele, com a realização do concurso, a AGU ultrapassará a marca de 1 mil novos advogados públicos incorporados desde 2023.

Até o momento, ainda não foram divulgadas informações sobre banca organizadora, cronograma, remuneração ou conteúdo programático. Esses detalhes deverão constar no edital e após autorização publicada no Diário Oficial da União (DOU).