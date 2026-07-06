Concursos com 316 vagas para Receita e Banco Central são autorizados

Letícia Passos

No último certame do Banco Central, a remuneração inicial para a carreira de analista passou de R$ 20,9 mil - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou, na última sexta-feira (3/7), a abertura de dois novos concursos públicos federais. As seleções atenderão à Receita Federal e ao Banco Central do Brasil (BC), com um total de 316 vagas distribuídas entre diferentes carreiras.

Na Receita Federal, foram liberadas 146 oportunidades para os cargos de Analista Tributário e Auditor-Fiscal.

Veja a discriminação das oportunidades abaixo:

Analista Tributário: 116 vagas;

Auditor-Fiscal: 30 vagas.

Para o Banco Central, a autorização contempla 170 vagas e serão distribuídas da seguinte forma:

Auditor do BC: 100 vagas;

Técnico do BC: 50 vagas;

Procurador do BC: 20 vagas.

As portarias publicadas pelo MGI, por meio de edição extra do Diário Oficial da União (DOU), determinam que os editais deverão ser divulgados no prazo máximo de seis meses. Se esse período for ultrapassado, a autorização perderá a validade.

Além disso, as provas só poderão ser realizadas após um intervalo mínimo de dois meses contados da publicação do edital.

A posse dos candidatos aprovados dependerá da homologação do resultado final do certame e da autorização do governo federal para o preenchimento dos cargos.

Últimos concursos

O concurso mais recente da Receita Federal teve edital publicado em dezembro de 2022. Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o processo seletivo aplicou as provas em março de 2023 e ofereceu 699 vagas para candidatos de nível superior, com remuneração inicial de até R$ 21 mil. A validade da seleção se encerrou em dezembro de 2025.

No caso do Banco Central, o último concurso foi realizado em 2024. O edital saiu em janeiro daquele ano, enquanto as provas objetiva e discursiva ocorreram em agosto, sob organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Na ocasião, foram abertas 100 vagas imediatas para o cargo de analista, divididas igualmente entre as áreas de Economia e Finanças e de Tecnologia da Informação, além da formação de cadastro de reserva. O salário inicial oferecido aos aprovados era de R$ 20.924,80.