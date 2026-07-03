ANPD fará primeiro concurso para quadro efetivo; veja detalhes

Amanda S. Feitoza

A função da ANPD é garantir que empresas, órgãos públicos e demais organizações utilizem informações pessoais dos cidadãos de acordo com as regras da LGPD - (crédito: Reprodução/ANPD)

Criada para fiscalizar o uso de dados pessoais em um país cada vez mais conectado, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) está prestes a alcançar um marco inédito na trajetória: a realização do primeiro concurso público para cargos efetivos.

A seleção representa um passo na consolidação do órgão responsável por aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em um momento em que privacidade digital, inteligência artificial e segurança da informação ganharam espaço definitivo no cotidiano de cidadãos, empresas e governos.

A autorização para o certame foi publicada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e prevê 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Proteção de Dados. A carreira foi criada pela Lei nº 15.352/2026 para integrar o quadro permanente da agência. O cargo exige nível superior e oferece remuneração inicial de R$ 17.726,42.

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O que é a Agência Nacional de Proteção de Dados



Embora a ANPD já desempenhe um papel estratégico desde a criação, em 2018, esta será a primeira vez que o órgão contará com um concurso destinado à formação de um quadro efetivo de servidores. Até agora, a estrutura da agência foi construída com servidores cedidos por outros órgãos da administração pública, modelo considerado transitório para uma instituição que ganhou protagonismo à medida que a proteção de dados passou a ocupar posição central nas discussões sobre direitos digitais.

A função da ANPD é garantir que empresas, órgãos públicos e demais organizações utilizem informações pessoais dos cidadãos de acordo com as regras da LGPD. Na prática, a autarquia cria normas para orientar a aplicação da legislação, acompanha o tratamento de dados pessoais, fiscaliza possíveis irregularidades e pode aplicar advertências, multas e outras sanções quando identifica descumprimento da lei. Também desenvolve ações de orientação para ampliar o conhecimento da população sobre privacidade e proteção de dados.

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O fortalecimento da agência ocorre em um cenário de crescimento das preocupações com vazamentos de informações, compartilhamento de dados por plataformas digitais e avanço de tecnologias baseadas em inteligência artificial. Nesse contexto, a formação de um quadro próprio de especialistas é vista como um passo importante para ampliar a capacidade técnica e regulatória do órgão.

As 50 vagas autorizadas serão distribuídas entre 31 para ampla concorrência, 13 reservadas a pessoas negras (pretos e pardos), três para pessoas com deficiência, duas para indígenas e uma para quilombolas.

Apesar da autorização contemplar apenas parte das oportunidades previstas para a agência, ela representa o início do preenchimento dos 200 cargos efetivos criados pela Lei nº 15.352/2026. Em maio deste ano, a ANPD havia solicitado ao Ministério da Gestão e da Inovação autorização para prover todas essas vagas, consideradas fundamentais para a estrutura permanente da instituição.

Pelas regras estabelecidas na portaria, o edital deverá ser publicado em até seis meses. Depois da divulgação, haverá um intervalo mínimo de dois meses até a aplicação das provas. A convocação dos aprovados dependerá da homologação do resultado final e da disponibilidade orçamentária e financeira.

Com a autorização formalizada, o próximo passo será a publicação do edital, que definirá detalhes como conteúdo das provas, cronograma e demais regras da seleção. Até lá, candidatos interessados já acompanham os preparativos para aquele que será o primeiro concurso efetivo da agência responsável por proteger os dados pessoais dos brasileiros.