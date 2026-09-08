O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira (8/9) que o Cebraspe será a responsável pelo próximo concurso público da Casa. Segundo Motta, a contratação da banca já foi encaminhada pela comissão responsável pelos concursos.
A previsão é que o edital seja publicado ainda em setembro. Este será o terceiro concurso realizado durante a atual gestão da Casa, segundo Motta em vídeo publicado no Instagram.
A seleção terá mais de 150 vagas distribuídas em 11 especialidades.
As oportunidades serão para:
- Comunicação Social: Divulgação Institucional, Jornalismo e Relações Públicas;
- Documentação e Informação Legislativa: Arquivista e Bibliotecário;
- Engenheiro: Engenharia Civil, Elétrica, Eletrônica/Telecomunicações e Mecânica;
- Museólogo;
- Registro e Redação
Motta afirmou ainda que a Câmara pretende realizar as provas nos 27 estados. ”Nós temos o interesse sempre de fortalecer os quadros para que a Câmara possa cada vez mais prestar um melhor serviço ao nosso país”, disse no vídeo publicado.
Informações adicionais como salários e datas oficiais ainda não foram divulgadas.