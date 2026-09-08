"Precisamos ser vigilantes", diz Motta sobre desinformação e urnas eletrônicas

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu nesta terça-feira (8/9) a segurança e a transparência das urnas eletrônicas durante a abertura da exposição O Caminho do Voto, no Salão Negro do Congresso Nacional. Segundo Motta, conhecer as etapas da votação ajuda a ampliar a confiança no sistema eleitoral.

Durante o discurso, Motta também chamou atenção para o avanço da inteligência artificial e o impacto da tecnologia na circulação de informações. “Precisamos ser vigilantes no combate à desinformação e no aprimoramento da legislação para garantir eleições limpas, com equilíbrio, respeito à liberdade de expressão e regras claras para os participantes do processo eleitoral”, afirmou.

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Motta disse ainda que o processo de votação foi construído e aperfeiçoado ao longo de décadas. A urna eletrônica completa 30 anos de uso no Brasil em 2026. Desde a primeira eleição com o equipamento, em 1996, a Justiça Eleitoral adotou novas gerações de urnas e aprimorou procedimentos de votação e totalização.

O presidente da Câmara também citou o papel do Congresso na construção das regras que sustentam o sistema eleitoral. Para ele, o processo precisa acompanhar as mudanças tecnológicas e ser aperfeiçoado ao longo do tempo.

A exposição na Câmara apresenta as etapas do processo eleitoral e os mecanismos utilizados para garantir a segurança e a transparência da votação. A mostra ocorre no momento em que a urna eletrônica chega a três décadas de utilização no país.

*Com informações da Agência Câmara

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