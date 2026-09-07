Letícia Passos

A prova objetiva da Sedes-DF foi composta por 60 questões e a redação exigiu a elaboração de um texto de 20 a 30 linhas - (crédito: Ricardo Ribeiro/Cedido ao Correio)

A prova do concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF), aplicada na tarde deste domingo (6/9), foi considerada fácil e previsível pela professora Aline Menezes, do Gran Cursos. Para ela, o nível de dificuldade das questões objetivas pode elevar a nota de corte e tornar a etapa discursiva ainda mais importante na definição dos aprovados.

O concurso recebeu 210.011 inscrições e oferece 4.788 oportunidades, sendo 1.197 para contratação imediata e outras 3.591 destinadas à formação de cadastro reserva. A seleção contempla os cargos de técnico em assistência social, que exige nível médio, e especialista em assistência social, voltado a candidatos com formação superior.

Na avaliação de Aline, o desempenho dos candidatos nas questões objetivas deve resultar em uma disputa acirrada pelas vagas, justamente porque a prova não apresentou, segundo ela, grandes dificuldades.

"A prova estava fácil. Questões lógicas e previsíveis. Infelizmente as questões das provas beneficiaram os candidatos que menos se dedicaram. O que implica em uma nota de corte mais alta."

A aplicação foi dividida de acordo com os níveis de escolaridade dos cargos. Pela manhã, os candidatos ao cargo de especialista fizeram. À tarde, foi a vez daqueles que se candidataram para o cargo técnico, à nível médio. O certame foi composto por 60 questões objetivas, além da produção de um texto de 20 a 30 linhas.

Discursiva pode definir classificação

Com uma prova objetiva considerada acessível, a avaliação discursiva tende a ganhar peso na classificação, segundo a especialista. Isso porque a etapa exige não apenas o domínio do conteúdo, mas também capacidade de interpretar corretamente os comandos apresentados e desenvolver as respostas de forma fundamentada.

Para Aline, os critérios estabelecidos no edital tornam possível diferenciar os candidatos a partir da qualidade da argumentação e do repertório utilizado na redação.



"A discursiva será o divisor de águas na avaliação dos candidatos. O edital foi muito claro sobre os critérios de correção. Logo, os candidatos que conseguiram interpretar os comandos e respondê-los de forma fundamentada e articulada com as legislações certamente terão um melhor desempenho. A etapa da discursiva separará quem estudou de quem não se preparou, sobretudo pelas pontuações atribuídas ao repertório."

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Além do desempenho nas provas, a professora aponta três aspectos que podem ser determinantes para quem disputa uma vaga: a qualidade dos acertos, a estratégia utilizada durante a preparação e a capacidade de manter regularidade e equilíbrio emocional.

"O primeiro é a qualidade dos acertos: é preciso observar onde o candidato está errando, o peso das disciplinas e o desempenho justamente nos conteúdos que mais diferenciam os concorrentes. O segundo é a estratégia de preparação. Não basta acumular horas de estudo; é necessário conhecer a banca, resolver muitas questões, revisar os próprios erros e direcionar o estudo a partir das fragilidades identificadas. E o terceiro é a constância associada ao equilíbrio emocional."



Concurso está entre os mais concorridos do DF

A quantidade de inscritos coloca a seleção entre as disputadas no Distrito Federal. A remuneração inicial é de R$ 4.762,90 para o cargo de técnico em assistência social e chega a R$ 6.693,38 para especialistas. Para as duas funções, a jornada prevista é de 30 horas semanais, com lotação exclusivamente em Brasília.

No caso dos técnicos, é necessário ter concluído o ensino médio. Já as vagas de especialista são destinadas a candidatos com graduação nas áreas especificadas pelo edital, entre elas serviço social, psicologia, pedagogia e terapia ocupacional.