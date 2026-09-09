Gabarito preliminar do concurso da Sedes-DF é divulgado; veja como acessar

Junio Silva Letícia Passos

Resultado preliminar da prova está previsto para o dia 13 de outubro - (crédito: Ricardo Ribeiro/Cedido ao Correio)

A banca examinadora Quadrix divulgou, nesta quarta-feira (9/9), o gabarito preliminar das provas objetivas do concurso público para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) aplicadas no último domingo (6).

O gabarito pode ser acessado na guia de publicações do site da Quadrix. As respostas das questões incluem as áreas de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos comuns e conhecimentos específicos da especialidade.

O resultado preliminar da prova está previsto para o dia 13 de outubro.

O concurso foi um dos mais concorridos do DF e recebeu 210.011 inscrições. Foram oferecidas mais de 4 mil oportunidades, com 1.197 para contratação imediata e outras 3.591 destinadas à formação de cadastro reserva.

A remuneração inicial é de R$ 4.762,90 para o cargo de técnico em assistência social e chega a R$ 6.693,38 para especialistas. Para as duas funções, a jornada prevista é de 30 horas semanais, com lotação exclusivamente em Brasília.

Outros concursos

Há desde editais com inscrições abertas até certames que ainda dependem da definição da banca ou da publicação do edital.

A escolha da próxima prova, porém, não precisa significar o recomeço dos estudos. Parte relevante da preparação pode ser reaproveitada em diferentes carreiras, especialmente nas disciplinas básicas cobradas por órgãos do DF.

A estratégia, segundo o professor Eduardo Cambuy, coordenador do Gran Concursos, deve levar em conta também o nível de dificuldade e a proximidade entre os conteúdos.

TCDF tem inscrições abertas

Entre as oportunidades já disponíveis está o concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que recebe inscrições até 17 de setembro. O edital prevê 10 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para o cargo de Analista Administrativo de Controle Externo, na área de Gestão.

A carreira exige formação de nível superior em qualquer área e oferece remuneração inicial de R$ 14.990,91. A organização do certame está a cargo do Cebraspe, e a prova objetiva está prevista para 22 de novembro.

Para quem acabou de fazer a Sedes-DF, a seleção pode ser uma alternativa de continuidade, mas o especialista alerta que não é adequado tratar todos os concursos previstos para o Distrito Federal como se exigissem o mesmo grau de preparação.

Concursos com banca definida

Além do TCDF, outras seleções já avançaram na definição das instituições responsáveis pela organização. É o caso da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz-DF), que terá concurso organizado pelo Cebraspe e prevê 265 vagas para auditor fiscal da Receita, entre oportunidades imediatas e cadastro de reserva. O cargo exige nível superior e tem remuneração inicial de R$ 23.597,07.

Na Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), o Instituto Access foi escolhido para organizar o concurso de Analista de Apoio à Assistência Judiciária. O próximo edital deverá contemplar vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

Também há previsão de uma nova seleção para Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A expectativa é que um edital seja pedido em 2027, depois da conclusão das turmas do concurso anterior. A previsão é de 2 mil vagas, voltadas à recomposição do efetivo. O Cebraspe foi contratado para organizar os concursos da corporação pelos próximos três anos.

Outro certame planejado pelo governo distrital é o primeiro concurso para a carreira de Planejamento e Infraestrutura. O Instituto Consuplan foi indicado para organizar a seleção, que poderá oferecer 217 vagas, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. A remuneração de referência varia de R$ 4.485 a R$ 12.040,73.

Editais ainda são aguardados

Entre os concursos que ainda estão em fase preparatória está o da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), destinado à carreira de Especialista em Saúde. São previstas 2.379 oportunidades, sendo 322 imediatas e 2.057 para cadastro de reserva. A seleção já conta com grupo de trabalho, mas a banca ainda não foi definida.

O Metrô-DF também prepara uma nova seleção, com possibilidade de 299 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. A proposta está relacionada à recomposição do quadro de funcionários da companhia. O último concurso da empresa ocorreu em 2013, com oportunidades para níveis médio e superior.

No Instituto Federal de Brasília (IFB), a contratação da banca organizadora está na fase final, e um novo edital é esperado para os próximos meses. Os concursos anteriores contemplaram cargos técnico-administrativos em educação e do magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade.

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram-DF), por sua vez, trabalha na elaboração do termo de referência de um novo concurso. A previsão é de 219 vagas para Analista e Técnico de Atividades do Meio Ambiente, destinados, respectivamente, a candidatos com formação superior e média.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) tem concurso autorizado para Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional e já conta com comissão formada. A referência atual prevê 2.650 vagas imediatas e 7.954 para cadastro de reserva, embora a distribuição definitiva entre cargos e especialidades ainda precise ser confirmada. A seleção poderá contemplar Professor, Analista, Gestor e Orientador.

Também estão em diferentes etapas de preparação concursos para o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Fundação Hemocentro de Brasília e Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). No DER-DF, há comissão formada para a carreira de Gestão e Fiscalização Rodoviária, com previsão de 185 vagas para cargos de níveis médio e superior e remunerações de referência entre R$ 3.780,40 e R$ 6.872,95.

O Hemocentro estuda uma seleção com 123 vagas, sendo 106 para Técnicos e 17 para Analistas. Já o Detran-DF tem previsão de oportunidades para Especialista, Analista, Técnico e Agente de Trânsito, com referência de 182 vagas anunciadas para a carreira de Agente de Trânsito.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal também formou grupo de estudos para avaliar a realização de um novo concurso. Secretaria de Cultura, Ceasa-DF, Codhab-DF e Fundação Jardim Zoológico de Brasília aparecem, ainda, em diferentes etapas de levantamento ou planejamento.

O que vale a pena estudar agora

Embora exista uma grande quantidade de concursos no horizonte, Eduardo Cambuy recomenda separar as seleções pelo nível de complexidade antes de definir a estratégia. Na avaliação do professor, TCDF e Sefaz-DF, por exemplo, exigem uma preparação diferente daquela necessária para concursos como os da área de educação e saúde.

"Então, assim, é bem diversificado você colocar no mesmo saco Sefaz, TCDF, como os concursos da SES, da própria Secretaria de Educação, entende? Pelo grau de complexidade, acho que tem que separar essas duas coisas, mas nos demais você consegue aproveitar conteúdo básico."

Para quem ainda não tem um edital publicado como próximo objetivo, o especialista recomenda concentrar esforços nas disciplinas que aparecem com frequência nas seleções do Distrito Federal. Entre elas estão conteúdos de legislação e conhecimentos básicos que podem ser reaproveitados quando novos editais forem publicados.

"PDPM, português, Maria da Penha, todas essas matérias de lei orgânica do Distrito Federal, Lei 840, Lei Complementar, vale a pena estudar esses conteúdos que vão cair nos concursos do DF e já tem que estar feroz nela."



Assim, quem encerrou a preparação para a Sedes-DF pode manter o ritmo sem necessariamente abandonar todo o conteúdo já estudado. A definição da próxima prova, entretanto, deve considerar tanto as disciplinas em comum quanto o grau de aprofundamento exigido por cada carreira.