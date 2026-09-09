Concurso IBGE com 27 mil vagas tem banca preliminar definida

Giovanna Rodrigues

IBGE - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O próximo concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o preenchimento de 27.279 vagas de recenseador, já conta com banca organizadora preliminarmente definida. No processo licitatório realizado nesta terça-feira (8/9), a Cesgranrio apresentou a melhor proposta.

Agora, o processo segue em análise de documentos e planilhas de custos, para verificação da viabilidade da contratação da empresa, o que deve ser confirmado nos próximos dias. A publicação do edital está prevista para ocorrer em outubro, para convocação dos aprovados até março de 2027.

Ao todo, o processo seletivo oferece 27.279 vagas temporárias distribuídas em cinco cargos de nível médio, com salários que variam de R$ 2.128 a R$ R$ 5.255,40, além de benefícios. As oportunidades estão distribuídas por todo o país e abrangem atividades administrativas, operacionais, de supervisão e de suporte tecnológico relacionadas à realização do levantamento.

Além do salário, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional. Os aprovados serão contratados por tempo determinado para atuar na coleta de informações, supervisão de equipes, suporte administrativo e apoio tecnológico das operações censitárias.

Todos os cargos exigem ensino médio completo, e além de atender aos demais requisitos previstos no edital, é necessário ter no mínimo 18 anos na data de contratação, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, no caso dos candidatos homens e possuir aptidão física e mental para exercer a função.