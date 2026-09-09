O que se sabe sobre o novo concurso da Câmara dos Deputados

Correio Braziliense

A seleção oferecerá mais de 150 vagas de nível superior para a carreira de analista legislativo - (crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou a realização de um novo concurso público. A seleção oferecerá mais de 150 vagas de nível superior para a carreira de analista legislativo.

As remunerações iniciais para os cargos chegam a R$ 30,8 mil. A previsão é que o edital completo seja publicado ainda em setembro.

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Motta anunciou que já encaminhou a contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para realizar o certame. Este será o terceiro edital autorizado pela Mesa Diretora da Casa em 2025.

Assim como em seleções anteriores, as provas teóricas e práticas serão aplicadas em todas as 26 capitais estaduais e no Distrito Federal.

Cargos do concurso

O edital contemplará vagas em 11 especialidades, distribuídas nas seguintes áreas:

Comunicação Social: divulgação institucional, jornalismo e relações públicas.

Documentação e Informação Legislativa: arquivista e bibliotecário.

Engenharia: civil, elétrica, eletrônica/telecomunicações e mecânica.

Museologia: museólogo.

Registro e Redação: analistas e técnicos de apanhamento taquigráfico e revisão de debates legislativos.

Ampla concorrência e transparência

Segundo o presidente da Câmara, a aplicação nacional das provas visa assegurar ampla concorrência. "Garantindo que todos aqueles que desejarem trabalhar na Câmara dos Deputados tenham a oportunidade de poder realizar as provas em todo o Brasil", declarou Hugo Motta em suas redes sociais.

O cronograma de inscrições, os conteúdos programáticos e as datas das avaliações estão em fase de finalização entre a equipe técnica da Casa e a banca examinadora. O acompanhamento das atualizações pode ser feito pelos veículos institucionais da Câmara dos Deputados.

*Com informações da Agência Câmara

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.