CB Correio Braziliense

Projeto tem como objetivo, capacitar PCDs no mundo da economia criativa. - (crédito: Luis Nova/Lente Cultural)

O coletivo fotográfico Lente Cultural criou o projeto Qualificação e Inclusão com o objetivo de profissionalizar pessoas com deficiência (PCDs) para entrarem na cena cultural e movimentar a economia criativa do Distrito Federal.

Depois do sucesso do curso de audiodescrição para mulheres com deficiência visual em 2021, ministrado pela professora Jane Menezes, na Biblioteca Braille Dorina Nowill, agora será a vez do curso inédito de fotografia para deficientes auditivos, com a professora Isabella Gurgel.

Fotógrafa e educadora, Isabella tem no currículo trabalhos de arte-educação para surdos, utilizando a fotografia como ferramenta de ensino-aprendizagem, além de conhecimentos em linguagem de sinais (Libras). Parceira da Lente Cultural no projeto, Isabella acredita que propostas como essa vêm para quebrar o preconceito.

“O grande desafio que encontro durante as oficinas é quebrar paradigmas e desenvolver novas metodologias, tendo em vista que cada pessoa aprende de diferentes formas. Nosso objetivo é ensinar e abrir o caminho para que os PCDs possam ter uma atividade dentro do segmento da economia criativa do Distrito Federal”, afirma Isabella.

O projeto, que conta com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, visa, ainda, promover conscientização e quebrar barreiras e preconceitos sobre os profissionais com deficiência, além de incentivar a construção de políticas mais inclusivas por parte dos empregadores.

As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e podem ser feitas até 16 de junho pelo site www.lentecultural.org.br. As oficinas acontecerão dos dias 17 a 21 de junho, das 14h às 17h, na Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos do Distrito Federal (Apada-DF), no Conic. Saiba mais no perfil do coletivo no Instagram.