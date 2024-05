Concurso Petrobras: é divulgado resultado final de avaliação de PCD

FA Francisco Artur

O concurso da Petrobras, que ofertou 373 vagas e a formação de cadastro de reserva para técnico júnior, teve os resultados finais das comprovações de pessoa com deficiência (PCD) e de heteroidentificação publicados no Diário Oficial da União deste quarta-feira (29/5). Confira o resultado aqui.

O edital do certame foi publicado no ano passado pela Cebraspe, a banca organizadora da seleção. As provas foram realizadas em março e contou com 40 questões de conhecimentos básicos e 60 questões de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório, cada uma valendo um ponto. Os processos de heteroidentificação e de comprovação de PCD ocorreram em abril.

As vagas preenchidas pelo concurso serão distribuídas em polos da Petrobras em Betim (MG), Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Macaé (RJ), Mauá (SP), Paulínia (SP), Rio de Janeiro, Santos (SP), São José dos Campos (SP), Vitória, Araucária (PR), Canoas (RS) e Ipojuca (PE). O salário inicial do concursado técnico júnior da Petrobras será de R$ 5.878,82.