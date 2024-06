Qualifica+ Cultura abre inscrições para oficinas gratuitas

CB Correio Braziliense

Aulas práticas e teóricas no Qualifica+ Cultura - (crédito: Arquivo pessoal)

Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas do projeto Qualifica+ Cultura, uma iniciativa idealizada para promover a formação cultural, profissional e social de entes e agentes culturais, jovens e adultos da comunidade em geral. Inscrições vão até 29 de junho.

Podem se inscrever qualquer pessoa a partir dos 14 anos, com vagas limitadas a cada turma, com a possibilidade de cada candidato fazer até dois cursos, desde que haja vaga. As aulas ocorrerão em uma Carreta Móvel que passará pelo Psul/Pôr do Sol, em 1º de julho; em Samambaia, em 22 de julho, e no Recanto das Emas, em 19 de agosto.

A 1ª etapa inicia-se na QNP 36 PSUL/Pôr do Sol (Praça da Cruz), em frente ao Bistecão. Os cursos têm duração de 18 horas/aula, com certificado, e serão oferecidos gratuitamente nas áreas de: jornalismo, fotografia, produção audiovisual, locução e rádio, marketing digital e elaboração de projetos em colaboração com o Fundo de Apoio à Cultura (FAC) do Distrito Federal, com acessibilidade em Libras.

As atividades do projeto visam integrar os participantes à indústria criativa, conjunto de negócios baseados no capital intelectual, produtivo e criativo que geram valor econômico para o DF. Idealizada e realizada pela Associação Brasileira de Comunicação, Cultura, Esporte e Lazer (ABCCEL), a iniciativa conta com o apoio do Instituto Brasileiro de Apoio e Fomento à Economia Criativa (IBRAFEC) e tem o fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e do Governo do Distrito Federal (GDF).

As inscrições podem ser feitas no site ou presencialmente na Carreta Móvel, no local de cada etapa.