Iges-DF abre novos processos seletivos com vagas para a saúde

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu um novo processo seletivo com vagas para médico radiologista. Além desse concurso, o órgão também está com vagas abertas para engenheiro clínico, médico patologista, farmacêutico administrativo e médico plantonista.



As inscrições para radiologista e engenheiro estão abertas e podem ser feitas até 1º de julho, no próprio site do Iges. Para os demais cargos, as inscrições vão até 30 de junho.

Requisitos

Radiologista (salário de R$ 12.744,02)

Ensino superior completo em medicina, comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Registro no Conselho regional de Medicina do Distrito Federal CRM/DF;

Residência em radiologia e diagnóstico por imagem com título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB);

Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem;

Experiência mínima de seis meses, como médico radiologista em diagnóstico por imagem.

Engenheiro clínico (salário de R$ 11.067,00)

Graduação completa em engenharia, comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);

Pós-graduação e/ou especialização concluída em engenharia clínica, com exceção dos que possuem graduação, mestrado ou doutorado em engenharia biomédica;

Experiência mínima de um mês na área de atuação de engenharia clínica, em gestão e manutenção de equipamentos médico-hospitalares;

Conhecimento em pacote office nível intermediário.

Patologista (salário de R$ 12.744,02)

Graduação completa em medicina comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Residência (com RQE) ou título de especialista em patologia emitido pela AMB/Sociedade Brasileira de Patologia;

Registro no Conselho Regional de Medicina Distrito Federal – CRM/DF;

Experiência mínima de seis meses como médico patologista.

Farmacêutico (salário de R$ 5.907,60)

Graduação completa em farmácia;

Mínimo de seis meses de experiência como técnico/parecerista em Avaliação de Tecnologia em Saúde.

Registro no Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF/DF);

Conhecimento intermediário no pacote office;

Conhecimento avançado em inglês – leitura e escrita;

Conhecimento nas diretrizes metodológicas vigentes para a elaboração de pareceres técnicoscientíficos (PTC);

Conhecimento em saúde baseada em evidências;

Habilidade na busca de estudos em bases de dados científicas;

Habilidade de elaboração de textos técnicos de avaliação de tecnologias em saúde.

Médico plantonista (salário de R$ 12.744,02)

Graduação completa em medicina, comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Registro no Conselho Regional de Medicina Distrito Federal – CRM/DF;

Experiência mínima de seis meses como médico de urgência e emergência.

Além do salário, também são ofertados diversos benefícios, como: auxílio-transporte, auxílio-alimentação, desconto em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga aniversário.