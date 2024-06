Concurso Senappen: edital é publicado com 130 vagas e salários de R$ 8 mil

YR Yasmin Rajab

O salário para analista é de R$ 6.242,41, enquanto o valor para técnico é de R$ 8.293,82 - (crédito: Divulgação)

A Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) abriu um novo concurso público com 130 vagas e salários de até R$ 8 mil. As chances são para analista técnico de obras e especialista técnico de obras. Confira as áreas:

Analista técnico de obras:

Arquitetura



Engenharia ambiental e sanitarista



Engenharia civil



Engenharia elétrica



Engenharia hidráulica

Especialista técnico de obras:

Engenharia - orçamentista



Engenharia - ambiental sanitarista



Engenharia - calculista estrutural



Engenharia - calculista fundações



Engenharia elétrica



Engenharia hidráulica



O salário para analista é de R$ 6.242,41, enquanto o valor para técnico é de R$ 8.293,82. Também são ofertados benefícios como: auxílio alimentação; auxílio transporte e auxílio pré-escolar (quando couber).

As inscrições poderão ser realizadas no período entre 8 de julho e 12 de agosto, no site do Avalia, banca organizadora.

A contratação é por tempo determinado e o contrato tem duração prevista de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período, no interesse da instituição.