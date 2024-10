Atelier Fernando Lopes abre inscrições para cursos e oficinas na Asa Norte

FN Fabio Nakashima*

Fernando Lopes, ilustrador, artista plástico e professor, inaugurou seu ateliê, neste mês de outubro - (crédito: Reprodução/@fernandolopesilustrador)

O recém-inaugurado Atelier Fernando Lopes inicia suas atividades no Prédio do antigo Martinica, localizado no Comércio Local Norte (CLN) 303, bloco A, sala 206, oferecendo uma imersão no mundo da arte e da ilustração. Para comemorar a abertura do espaço, foram realizadas três aulas abertas, com introdução ao universo de Van Gogh e à Teoria das Cores. Agora, o ateliê está com as inscrições abertas para cursos e oficinas voltados tanto para iniciantes quanto para quem busca aprofundar habilidades artísticas.

Além de Fernando Lopes, que ministra as aulas principais, o ateliê contará com a presença especial do quadrinista Gabriel Góes, que traz sua experiência como artista e professor convidado. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário disponível no link https://forms.gle/MbP3yCrxWfEBpGWu7, e a confirmação será enviada ao e-mail cadastrado. O início das turmas será informado por e-mail e pelo perfil @fernandolopesilustrador no Instagram.

Aulas oferecidas

Curso — História da Arte: Goya, de Fernando Lopes (4 aulas/mês)

Terças-feiras: 10h às 12h30

Quintas-feiras: 19h às 21h30

Valor: R$ 350

Oficina — Introdução ao Desenho/Ilustração, com Fernando Lopes (4 aulas/mês)

Sábado: 10h às 12h30 ou 17h às 19h30

Valor: R$ 400,00 (com material básico)

Oficina — Laboratório e prática de desenho e arte sequencial, com Gabriel Góes (4 aulas/mês)

Segunda-feira: 19h às 21h30

Valor: R$ 350,00



*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues