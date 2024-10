8º Festival de Teatro do Elefante Branco aborda obras do PAS em cena

EV Eduardo Vanuncio*

8º Festival de Teatro do Elefante Branco destaca temas sociais e obras do PAS - (crédito: Reprodução/Divulgação)

O Centro de Ensino Médio Elefante Branco (CEMEB) promove, entre os dias 5 e 14 de novembro, o 8º Festival de Teatro, organizado pela Cia Elefante Branco. O evento contará com quatro dias de apresentações que abordam temas sociais e exploram diferentes gêneros artísticos, com a participação ativa dos alunos do ensino médio na atuação e na produção das peças.

Leia também: Padaria artesanal faz sucesso na Asa Norte com pães e bolos inusitados

O professor de teatro Marcello D’Lucas Araújo Brito destaca a importância do festival para a formação cultural e crítica dos estudantes. “O festival de teatro na escola é muito importante para que muitos estudantes conheçam as linguagens artísticas que abrangem os espetáculos (teatro, dança, circo, música, pintura, fotografia), além de possibilitar o acesso a peças teatrais nacionais e internacionais”, explica Brito.

O festival deste ano inclui encenações baseadas em obras do Programa de Avaliação Seriada (PAS), além de peças de denúncia contra o racismo e uma campanha teatral de conscientização sobre o feminicídio. Brito espera que essa vivência cultural ofereça mais do que uma preparação para provas, tornando-se um aprendizado para a vida. “Espera-se que o material acessado pelos estudantes possa auxiliá-los não somente na interação com as provas do PAS, mas também na sensibilização para estarem atentos a situações que precisam de ações urgentes, como é o caso da educação antirracista e anti-feminicídio.”

Leia também: Alunos sem celulares apresentam melhores desempenhos em Matemática e Português

Os espetáculos, com duração entre 30 e 40 minutos, serão apresentados na sala de ensaio do CEMEB e estarão abertos à comunidade. Escolas interessadas podem agendar uma visita para que seus alunos assistam às apresentações por meio do e-mail ciaelefantebranco@gmail.com. Mais informações estão disponíveis no Instagram do grupo, no perfil @ciaelefantebranco.

Confira a programação

5/11 (terça-feira)

A pena e a lei, de Ariano Suassuna

Obra do PAS 1

Sinopse: No interior do Brasil, encontram-se os mais variados personagens da cultura popular nordestina, inspirados em figuras da commedia dell’arte e do drama sacramental.

Sessões: 14h, 15h e 16h30

7/11 (quinta-feira)

442 a.C. – Antígona: ela está entre nós, versão de Andréa Beltrão do clássico de Sófocles

Obra do PAS 1

Sinopse: Antígona enfrentará às leis dos homens para garantir ao irmão um sepultamento digno.

Sessões: 14h, 15h e 16h30

12/11 (terça-feira)

Macacos, de Cleyton do Nascimento

Dramaturgia denúncia antirracista

Sinopse: O racismo estrutural, a violência policial e o preconceito racial são apenas parte da problematização. A Consciência Negra é o caminho.

Sessões: 9h, 10h40, 14h e 15h

14/11 (quinta-feira)

Os filhos delas, de Marcello D´Lucas

Peça campanha anti-feminicídio

Sinopse: Como ficam os órfãos do feminicídio no DF? Essa indignação possibilitou o debate, a pesquisa e a criação da história central da peça. Este espetáculo foi contemplado com o Edital Realize (2023) da Câmara Legislativa.

Sessões: 9h, 10h40, 14h e 15h

Veja fotos de outras edições