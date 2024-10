Grupo L'Oréal no Brasil abre vagas para programa de capacitação e estágio

FN Fabio Nakashima*

Loreal - (crédito: L'Oréal/Divulgação)

O Grupo L’Oréal no Brasil, empresa de beleza mundial, e dona de marcas como L’Oréal Paris, La Roche-Posay, Kerastase e Lancôme, entre outras, anunciou a abertura das inscrições para o programa de estágio 2025. Serão ofertadas 200 vagas nas áreas de marketing, comercial, recursos humanos (RH), finanças, digital, logística industrial, projetos, qualidade e engenharia. Além disso, a companhia está com vagas abertas para o Formare, programa de capacitação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social em São Paulo (SP).

As vagas do programa de estágio são destinadas para a sede da empresa e centro de pesquisa e inovação no Rio de Janeiro (RJ), e para a fábrica e centro de distribuição localizados em São Paulo (SP). A duração máxima é de dois anos, e os candidatos precisam estar matriculados em uma universidade e cursando a partir do 4º período, com disponibilidade mínima para estagiar por um ano. Os benefícios são vale-transporte, vale-alimentação e/ou vale-refeição, plano de saúde, e seguro de vida. Os interessados podem se inscrever neste link, até o dia 10/11.

O programa de capacitação de jovens do Grupo L’Oréal no Brasil, em parceria com a Fundação Iochpe, está oferecendo um curso gratuito de Operador de produção na indústria da beleza, com 20 vagas, em São Paulo (SP). Alguns dos benefícios aos candidatos aprovados são: bolsa-auxílio, alimentação, uniforme e auxílio-transporte.

Os requisitos necessários para participar são: ter nascido entre primeiro de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2007; cursar ou ter concluído o ensino médio em escola pública, ter uma renda familiar per capita de até um salário-mínimo; ter interesse pela área do curso (preferencialmente); não ter realizado outros cursos profissionalizantes; ter disponibilidade das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira para realizar o curso na Vila Jaguara; não ter parentesco com colaboradores da empresa (filhos e enteados). Os interessados podem se cadastrar na plataforma, até 17 de novembro.