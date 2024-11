Lançamento em Brasília celebra os 200 anos do Senado com série documental

FN Fabio Nakashima*

Gravação, no Plenário do Senado, das passagens da cantora e atriz baiana Larissa Luz, que apresenta a série. Evento vai ocorrer em 13/11, às 18h. - (crédito: Divulgação/TV Senado)

Em uma celebração aos 200 anos do Senado Federal, será lançada a série documental Senado, a História que Transformou o Brasil nesta quarta-feira (13/11), às 18h, em Brasília. A produção, assinada pela TV Senado e TV Cultura e dirigida por Luiz Bolognesi, tem codireção de Laís Bodanzky e é apresentada pela atriz e cantora Larissa Luz.

O evento de lançamento contará com a exibição exclusiva, em pré-estreia, do primeiro episódio, que explora o funcionamento da política e o papel histórico do Senado no cenário brasileiro, destacando episódios decisivos como as 18 vezes em que o Parlamento foi fechado e as contribuições do Senado para a estabilização democrática. A entrada é franca.

A estreia oficial da série será sexta-feira (15/11), Dia da Proclamação da República, simbolizando o início da partilha de poderes entre as instituições brasileiras após a Constituição de 1891. No canal aberto, o documentário será transmitido pela TV Senado às sextas e sábados, e pela TV Cultura, após o Jornal da Cultura, às quartas-feiras. Com sete episódios de 52 minutos, a produção estará também disponível no aplicativo Cultura Play para acesso via celulares e smart TVs.

Estarão presentes no evento de lançamento, o senador Rogério Carvalho (PT), presidente da Comissão Curadora dos 200 anos do Senado, Paula Cavalcanti, diretora de produção da TV Cultura, e o historiador Antonio Barbosa. Representantes do Senado, incluindo a diretora-geral Ilana Trombka e a diretora de Comunicação Social Érica Ceolin, também participarão da celebração.

Anote:

Evento: Lançamento da série documental Senado, a História que Transformou o Brasil

Data e horário: 13/11, às 18h

Local: Auditório Antonio Carlos Magalhães / Edifício do Interlegis, Via N2, térreo – Senado Federal