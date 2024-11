Série transforma desafios em inspiração para alunos e educadores na internet

FN Fabio Nakashima*

João Pedrosa compartilha histórias de superação e inovação na sala de aula, mostrando como a educação pode aproximar professores e alunos - (crédito: Foto/Leonardo Tavares)

Por meio da série Vida de Professor, o educador e influenciador João Pedrosa está revolucionando a forma como a educação é discutida on-line. No episódio mais recente, disponível no Instagram (@joaolpedrosa), ele entrevista o professor Fábio Augusto do Amaral, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que compartilha sua trajetória de superação e inovação no ensino.

Fábio revela que sua entrada na docência aconteceu por acaso, mas que, mesmo diante de desafios, ele acredita no poder transformador do professor em engajar os alunos. "Aquela forma tradicional de ensinar, é muito difícil chamar a atenção dos alunos hoje. Porque as informações estão de todos os lados. A sala de aula deixou de ser atraente. Ninguém consegue mais ficar prestando atenção por uma ou duas horas. É um caminho que a gente tem que aprender o tempo inteiro", reflete.

Criada para valorizar a experiência dos educadores e aproximar alunos do processo de aprendizado, a série tem conquistado seguidores ao humanizar os desafios da sala de aula. João Pedrosa explica que o objetivo é construir um espaço de troca, onde professores se sintam acolhidos e alunos compreendam melhor a importância da educação. “Por meio de histórias como a do professor Fábio, a série inspira estudantes a valorizarem a educação e entenderem os desafios enfrentados pelos docentes, que possuem uma vida igual a deles no dia a dia.”

Além de oferecer uma visão acessível e envolvente da realidade escolar, Vida de Professor também se destaca como um espaço de apoio emocional para educadores. Pedrosa relata que recebe mensagens de professores que se sentem motivados e menos isolados após assistir aos episódios. “Isso me motiva a continuar criando conteúdos que representem a realidade de quem está em sala de aula".