Faculdade de Comunicação da UnB lança revista sobre Sol Nascente

CB Correio Braziliense

Lançamento da nova edição do Campus Repórter ocorre nesta quinta-feira (28). - (crédito: Divulgação)

Por Diogo Albuquerque

A revista Campus Repórter volta a circular, em formato impresso e digital, com sua 30ª edição, marcada por um olhar aprofundado sobre a Região Administrativa (RA) Sol Nascente/Pôr do Sol, uma das áreas mais recentes e populosas do Distrito Federal. O lançamento ocorrerá no quinta-feira (28) a partir das 10h, no Centro de Convivência da Faculdade de Comunicação (FAC) na UnB, com a presença dos estudantes e professores que deram vida à nova edição. Haverá certificado de extensão para participantes e ouvintes da atividade.

Apesar da negligência estatal, que rebaixa os moradores de Sol Nascente à margem do acesso a equipamentos públicos e à infraestrutura adequada, a RA pulsa vida, sonhos, solidariedade e auto-organização popular. A edição nº 30 da Campus Repórter traz uma série de reportagens que abordam desde a história da cidade e os desafios de sua regularização fundiária, até questões que impactam diariamente a população, como saúde, saneamento básico, segurança, transporte, educação e lazer.

Considerada a segunda maior favela do Brasil, segundo dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em novembro deste ano, o Sol Nascente nasceu na década de 1990, a partir de uma ocupação irregular. O local tornou-se uma Região Administrativa do DF em 2019, mas, cinco anos depois, apesar de avanços significativos, segue enfrentando desafios.

“Agora, o local tem vida, tem sonho, tem história. Nós sofremos e lutamos, demos nosso sangue para ter um teto. Mesmo que seja difícil, sem água, sem luz, tudo longe. Mas aqui está a nossa história", defende Andreia Lopes, líder comunitária que vive na comunidade Fazendinha, área que sofre com a falta de asfalto, transporte, escolas e equipamentos de saúde.

Entre os destaques da edição, um ensaio fotográfico procura mostrar a capacidade de organização dos moradores, especialmente as mulheres, que se articulam em movimentos sociais e coletivos para distribuir dignidade e esperança àqueles que mais precisam. “Favela como sinônimo de solidariedade” é um retrato das potencialidades que florescem, mesmo sob poeira e enxurradas, em Sol Nascente.

A Campus Repórter é uma revista de reportagens criada por estudantes e professores do curso de jornalismo, da FAC. O objetivo é de que os alunos trabalhem todas as etapas de produção de grandes reportagens, em um processo semelhante ao do mercado profissional de trabalho.

Ao longo de sua história, as reportagens envolvem temas dos mais variados, como história, política, economia, cultura, lazer, educação e saúde. Além disso, a revista conta com entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, perfis, crônicas de escritores, de alunos e de professores, além de ensaios fotográficos. Em 2015, a Campus Repórter venceu o Prêmio Nacional Intercom de Comunicação, com as edições 14 e 15, publicadas no ano anterior.

Anote:

Lançamento da 30ª edição da Revista Campus Repórter

Data: 28 de novembro de 2024, às 10h

Local: Sala de Convivência Luis Figueira, Térreo da FAC/UnB, ICC Norte, Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte

Edição disponível em versão impressa e digital.