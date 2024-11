RP Raphaela Peixoto

Os Correios divulgaram, nesta terça-feira (26/11), as inscrições efetivadas no concurso público para agente de Correios e analista de Correios. Com a publicação é possível conferir se o cadastro foi aceito, após a confirmação do pagamento e a avaliação dos critérios para as vagas destinadas a negros, indígenas e pessoas com deficiência.

O período de recurso, para aqueles que tiveram suas inscrições rejeitadas, ficará aberto das 10h de quarta-feira (27/11) até as 17h de quinta-feira (28/11). Os recursos podem serem feitos por meio da página oficial do processo seletivo.

O certame registrou cerca de 1,7 milhão de inscritos, conforme divulgado pela estatal. O quantitativo supera em 55% o número de inscritos registrados no último certame, realizado em 2011. Os inscritos disputam 3.511 vagas para cargos de nível médio e superior.

Do total de vagas, 3.099 são para o cargo de agente de Correios e 412 são destinadas para analista de Correios. Os salários é de R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48, respectivamente. No caso do salário para as especialidades de arquiteto e engenheiro, o valor chega a R$ 10.302, devido ao complemento salarial.

A seleção é composta por provas objetivas e discursivas (no caso do cargo de analista). A objetiva será composta por 50 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta ética e integridade.

As provas estão marcadas para 15 de dezembro. A aplicação dos exames será em todas as regiões do país, com a possibilidade de abranger até 306 localidades. A divulgação do edital de convocação está prevista para 6 de dezembro e a partir do dia 9 de dezembro, os candidatos poderão acessar o local de aplicação.