Celebrando a ancestralidade afro-indígena, "Tamborizar" é lançado neste sábado (28/12)

MR Marina Rodrigues

Escrito pela professora e cineasta Edileuza Penha de Souza, o livro Tamborizar — História e memória de Roda d’Água mergulha na riqueza das Bandas de Congo - (crédito: Divulgação)

Brasília será palco de um evento literário que promete resgatar e valorizar as raízes afro-indígenas do Brasil. Neste sábado (28/12), das 15h às 19h, no espaço Paradeiro, na Asa Norte, ocorre o lançamento do livro Tamborizar — História e memória de Roda d’Água, com venda de exemplares, momentos de celebração cultural e um espaço de troca entre o público e a autora, Edileuza Penha de Souza. A obra mergulha na riqueza das Bandas de Congo, explorando sua influência na educação e na afirmação da identidade afro-brasileira e indígena.

Escritora, professora e cineasta, Edileuza Penha de Souza, conhecida por sua contribuição às artes e à academia, apresenta uma obra interdisciplinar com abordagem etnográfica. Tamborizar revisita as Bandas de Congo — uma manifestação cultural de origem africana presente no Espírito Santo — e revela como essa tradição mescla ritmos, danças e cantorias para celebrar a devoção e fortalecer a identidade coletiva. Com foco especial em Roda d’Água, a autora demonstra como essas vivências fortalecem a autoestima e a identidade de crianças e adolescentes negros, sobretudo no ambiente escolar.

“Esse livro não é apenas uma pesquisa histórica, mas um convite para reconhecer a força e a beleza da ancestralidade afro-indígena. Ele também é um chamado à ação: precisamos trazer essas narrativas para o centro da educação e da cultura”, destaca Edileuza. Segundo ela, a obra também oferece ferramentas para que educadores incorporem elementos dessa rica tradição em suas práticas pedagógicas, promovendo o respeito às origens e combatendo preconceitos.

Tamborizar vai além de ser um material paradidático; ele preenche uma lacuna na literatura sobre ancestralidade afro-indígena ao propor caminhos para a educação transformar realidades. Para Edileuza, a educação é uma ferramenta poderosa contra preconceitos. “Ao valorizar as Bandas de Congo, promovemos o orgulho pelas origens e contribuímos para a construção de uma sociedade mais justa, onde crianças negras possam crescer cientes da riqueza de sua história”, explica a pós-doutora em comunicação pela Universidade de Brasília (UnB), roteirista e pesquisadora.

Serviço

Lançamento do livro Tamborizar — História e memória de Roda d’Água

Data: 28/12/2024 (sábado)

Horário: 15h às 19h

Local: Paradeiro — CLN 309 BL D Loja 60, Asa Norte, Brasília (DF)