Ex-aluna de publicidade da UnB lança livro de ficção científica infantojuvenil

MR Marina Rodrigues

Carol Fernandes se formou em publicidade e propaganda na UnB - (crédito: Arquivo pessoal)

Ex-aluna da Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB), Carol Fernandes lança, nesta sexta-feira (14/3), em Brasília, seu primeiro livro infantojuvenil de ficção científica: Heitor e o Complexo Yotta. A obra, publicada e vendida pela Editora Dialética (https://bit.ly/41O6DKy), surgiu como projeto final da autora na graduação e propõe uma reflexão envolvente sobre publicidade, consumo e tecnologia para o público jovem.

O livro se passa no ano de 2500 e busca despertar curiosidade sobre os impactos do consumo e da publicidade no dia a dia, além de refletir sobre a relação da sociedade com a tecnologia. “Se você tem sobrinhos, filhos ou crianças próximas, traga-os para o evento. Vai ser muito legal compartilhar essa experiência com eles!”, ressalta Carol. Ela também convida amigos, colegas, professores e leitores para prestigiar o evento, aberto ao público e com sessão de autógrafos, previsto para as 19h na Livraria Circulares, na 113 Norte.

O livro Heitor e o Complexo Yotta é uma adaptação do trabalho de conclusão de curso da escritora (foto: Arquivo pessoal)

"No final do curso, refleti sobre as minhas preocupações com o futuro da publicidade e da sociedade como um todo. Foi meu projeto final do curso em 2011 e, no ano passado, resolvi tirar da prateleira e revisitá-lo, mudei título e atualizei muitas partes, pois o tema ainda é pertinente e acredito que sempre será", defende a autora. Sua orientadora, na época, foi a professora Selma, e a banca contou com os professores Wagner Rizzi e Gabriela Freitas.