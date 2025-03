Resultados preliminares da 2ª fase do 42º exame da OAB são divulgados

Caso o candidato deseje entrar com recurso, será possível questionar os resultados preliminares da segunda fase da OAB entre os dias 13 e 16 de março, também pelo site da FGV - (crédito: Divulgação)

Os resultados preliminares da segunda fase do 42º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foram divulgado nesta quarta-feira (12/3). As provas da segunda fase da OAB 42 foram aplicadas em 16 de fevereiro.

Os resultados preliminares da OAB 42 podem ser checados pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do exame. Na plataforma, os candidatos poderão acessar os resultados de forma individualizada, de acordo com o estado onde as provas foram realizadas.



Caso o candidato deseje entrar com recurso, será possível questionar os resultados preliminares da segunda fase da OAB entre os dias 13 e 16 de março, também pelo site da FGV.