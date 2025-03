Cine Brasília apresenta documentário sobre protagonismo de mulheres negras

JC Júlia Christine*

Quando Elas se Movimentam, dirigido por Susanna Lira, terá uma exibição especial no Cine Brasília na próxima terça-feira (25/3), às 18h30 - (crédito: Divulgação/Leo Sá)

O documentário Quando Elas se Movimentam, dirigido por Susanna Lira e produzido pela TV Senado, terá uma exibição especial no Cine Brasília na próxima terça-feira (25/3), às 18h30. O evento é gratuito e aberto ao público, marcando o encerramento das celebrações do bicentenário do Senado e integrando a programação do Março Mulheres 2025.

Inspirado na famosa frase da ativista Angela Davis, “Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela”, o filme aborda questões estruturais de desigualdade racial e de gênero, dando voz a mulheres que desafiaram opressões e ocuparam espaços de transformação social.

A produção traz à tona as trajetórias de Antônia Faleiros, juíza do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), escritora e palestrante; Angélica Ferrarez, socióloga e ativista; e Luana Xavier, atriz e apresentadora. A narrativa se constroi a partir das lutas e conquistas dessas mulheres, destacando o impacto de suas histórias na sociedade brasileira.

"Quando elas se movimentam": produção da TV Senado. (foto: Divulgação)

Antes da exibição, o público poderá acompanhar um debate com a presença de algumas das protagonistas do documentário, como Antônia Faleiros e Luana Xavier, além da cineasta e professora da Universidade de Brasília (UnB) Edileuza Penha. Confira o trailer.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá