Confira os próximos passos do concurso para perito médico do INSS

RP Raphaela Peixoto

O concurso para provimento de 250 vagas de perito médico federal ocorreu em 16 de fevereiro - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Ministério da Previdência Social (MPS) divulgou o resultado final das provas objetivas do concurso público para o cargo de perito médico federal. A publicação foi feita na quinta-feira (20/3) no Diário Oficial da União (DOU). O documento também está disponível no site oficial da seleção.

Também consta no edital as convocações para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se inscreveram para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, além do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (pretos e pardos).

Leia também: Brigada Militar RS lança concurso público com cotas para trans e indígenas

Ambas as etapas comprobatórias serão realizadas em 30 de março. Os candidatos convocados poderão consultar, por meio do site da banca organizadora, o Cebraspe, o local e horário dos procedimentos. Já a divulgação dos resultados está prevista para 11 de abril.

O concurso também é composto por uma avaliação de títulos. Esta fase valerá sete pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos enviados seja superior a esse valor. O cronograma do edital de abertura não informa a data da divulgação do resultado final do certame.

O concurso para provimento de 250 vagas de perito médico federal, realizado em 16 de fevereiro, contou com a participação de quase 14 mil candidatos. A remuneração inicial é de 14.166,99.