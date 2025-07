Teatros do DF recebem mostra de dança Corpus Convida: Ritmos do Cerrado

CB Correio Braziliense

Dentre os destaques da programação estão os grupos Empire, do Gama, e o Balé das Deusas - (crédito: Divulgação)

*Artur Maldaner

A mostra de dança Corpus Convida: Ritmos do Cerrado chega aos teatros do Distrito Federal com apresentações gratuitas. A programação, que conta com artistas e companhias do Distrito Federal, ocorre em 9, 12 e 26 de julho nos seguintes espaços culturais: Teatro Sesc Newton Rossi (Ceilândia), no Teatro Nacional Cláudio Santoro (Plano Piloto) e no Complexo Cultural de Planaltina. Os ingressos podem ser retirados por meio do link: https://linktr.ee/corpusconvida.



O projeto tem apoio do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC) e do programa SESC + Cultura. (foto: Divulgação) A mostra de dança conta com a curadoria de Naná Vianna e Leandro Lira e foi idealizada pelos artistas e diretores Lenna Siqueira e Dilo Paulo, da Companhia Afro Contemporânea Corpus Entre Mundos. O objetivo do projeto é expor a diversidade da dança feita no Distrito Federal, valorizando a ancestralidade e expressões culturais regionais. A mostra nasceu com o propósito de promover encontros entre artistas e públicos, criando experiências de troca, visibilidade e afirmação para múltiplos estilos de dança e para a cena cultural do Distrito Federal”, destaca a diretora Lenna Siqueira. “Trata-se de um convite à presença — à escuta do corpo, da memória e do território.”



Entre os destaques da programação estão os grupos Empire, do Gama, que mistura ritmos como samba, funk, bossa nova e forró, e o Balé das Deusas, que apresenta coreografias voltadas para o samba e suas diversas manifestações.



Confira a programação completa:







9 de julho – Ceilândia Norte

Teatro Sesc Newton Rossi | 15h

Gih Ferreira – Fulôrecer

Mylena Edna Santos – Do Caminho das Ancestrais ao Passeio até Aqui

Nathália Sol – Borboleteia

Fernanda Fernandes Muniz – A Gira

Empire – Brasil e sua versatilidade

Balé das Deusas – Expressão do samba

Companhia Corpus Entre Mundos – Semutsoc





12 de julho – Plano Piloto

Teatro Nacional Claudio Santoro | 19h

Gih Ferreira – Fulôrecer

Nathália Sol – Borboleteia

Mylena Edna – Do Caminho das Ancestrais ao Passeio até Aqui

Empire – Brasil e sua versatilidade

Balé das Deusas – Expressão do samba

Helena Bastos – A Queda

Companhia Corpus Entre Mundos – Semutsoc





26 de julho – Planaltina

Complexo Cultural de Planaltina | 19h

Gih Ferreira – Fulôrecer

Aline Sugai – SINTOMA

Lab Coreográfico – Se não fosse a borboleta, a lagarta teria razão

Nathália Sol – Borboleteia

Empire – Brasil e sua versatilidade

Balé das Deusas – Expressão do samba

Companhia Corpus Entre Mundos – Semutsoc



Leia também:

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá