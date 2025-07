Embaixada de Portugal promove oficina de encadernação neste sábado ( 5/7)

CB Correio Braziliense

Oficina de Encadernação - (crédito: Gisele Lima)

A Embaixada de Portugal promove neste sábado (5), das 11h às 14h, oficina gratuita de encadernação inspirada nos Cadernos da minha vida, da artista Joana Vasconcelos, cuja exposição está em cartaz no local. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/KdaJx99mGC3Wrewo8.

Conduzida pelo artista visual e arte-educador Luan Chagas, a atividade convida os participantes a desenvolverem seus próprios cadernos, explorando memórias, imagens e palavras, assim como Vasconcelos utilizou os seus para registrar ideias e inspirações ao longo da carreira. Durante o encontro, os visitantes poderão circular pela exposição e aproveitar a presença de food trucks no espaço.

A exposição segue aberta até 15 de agosto de 2025, com visitação gratuita às quintas e sextas-feiras, das 11h às 16h, e no primeiro sábado de cada mês, no mesmo horário. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo e-mail ccp-brasilia@camoes.mne.pt ou pelo Instagram @camoes_brasil.