Creches públicas do DF voltam às aulas presenciais na próxima segunda-feira

SS Samara Schwingel

(crédito: Marcelo Casal Jr/ABr)

Está marcado para a próxima segunda-feira (28/6) o retorno às aulas presenciais em creches públicas do Distrito Federal. Atualmente, há 122 instituições desse tipo vinculadas à Secretaria de Educação (SEDF). A primeira semana será de ambientação, acolhimento dos profissionais e preparação para o retorno das crianças. Na segunda-feira seguinte (5/7), as 22.967 meninos e meninas de até 5 anos voltam às atividades presenciais.

"É um momento de muita alegria para todos nós, sobretudo para as famílias, que podem colocar o que têm de mais precioso na vida aos cuidados das (creches) parceiras, com segurança. Passamos pela fase da suspensão das atividades e, agora, temos outro desafio pela frente: acolher nossas crianças, que estão no começo da trajetória educacional e têm direito ao que há de melhor, a um ensino gratuito e de qualidade", afirmou o secretário de Educação, Leandro Cruz.

A SEDF elaborou um guia com orientações de retorno às atividades presenciais nas unidades educacionais parceiras. As equipes das creches devem abrir canais de comunicação com pais, mães e responsáveis legais de modo a evitar aglomeração, proporcionar conforto emocional, além de bem-estar aos alunos.

Se alguma criança apresentar sintomas de gripe ou resfriado, como febre e mal-estar, ou da covid-19, ela deverá permanecer com atividades remotas. A família terá de procurar uma unidade de saúde e comunicar, também, a escola. Se a detecção dos sinais ocorrer na creche, será necessário garantir o isolamento do estudante, com distanciamento dos demais e avisar a família do aluno.

Da mesma forma, profissionais da educação que apresentarem sintomas deverão permanecer em trabalho remoto e procurar uma unidade de saúde. Crianças, famílias e funcionários que tiveram contato com pessoas com suspeita de covid-19 deverão ficar sob monitoramento.

Confira algumas das orientações do documento elaborado pela Secretaria de Educação:

Manutenção do distanciamento;

Uso de máscaras para crianças a partir de 3 anos;

Troca da máscara a cada três horas;

Verificação de temperatura;

Organização dos horários de entrada e das refeições, para evitar aglomeração;

Garantir disponibilidade de produtos de higienização em todos os ambientes;

Proibir compartilhamento de brinquedos.

Com informações da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF)