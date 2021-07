"Precisamos retomar a vida normal", afirma Ibaneis sobre volta às aulas

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Ed Alves/CB)

A expectativa para a volta às aulas é positiva, de acordo com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O chefe do executivo local afirmou que o retorno dos estudantes às escolas será um caminho de aprendizagem. “É como iniciar novamente todo um ciclo. Essa volta às aulas é como uma criança que inicia o pedal da bicicleta. Nós vamos ter que reaprender, tanto os educadores quanto as crianças, uma nova fase”, disse.

Ibaneis reforçou ainda, durante visita no Parque Ecológico de Santa Maria, nesta sexta-feira (30/7), a importância de retomar as atividades na capital federal. “Estamos saindo de uma pandemia, e precisamos retomar a vida normal. Sabemos da dificuldade de todos, mas o pior que poderíamos ter é continuar com essas crianças fora das escolas”, ressaltou. “Mesmo que nesse início seja com alternância dentro das salas, com cada escola colocando o seu ritmo, já vamos ter uma volta às aulas com o convívio das crianças dentro das escolas, e também dos educadores”, completou.

O chefe do executivo alertou, ainda, que todos os cuidados estão sendo adotados para a retomada presencial. “A expectativa é muito positiva, está tudo sendo feito com muito cuidado. Sabemos que pode acontecer alguns problemas pontuais, mas temos capacidade de coordenar todos eles”, garantiu. O retornos das atividades está previsto pra a próxima quinta-feira (5/8).

Cronograma

Em coletiva, na última terça-feira (27/7), a secretária de educação, Hélvia Paranaguá, divulgou o calendário de retorno das aulas presenciais da Rede Pública de Ensino. As atividades irão retornar de forma escalonada, a partir do dia 5 de agosto, com estudantes da Educação Infantil. Segundo a chefe da pasta, o retorno será com metade dos alunos em sala de aula e o restante com atividades remotas. A cada semana, o grupo será alternado.

Segundo o cronograma de retorno, em 9/8 será o retorno dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e do 1º Segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dia 16/8 será o retorno dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e do 2º e 3º segmentos do EJA. Os alunos do Ensino Médio e da Educação Profissional e Tecnológica voltam em 23/8 e o calendário se encerra em 30/8, com o retorno das Escolas de Natureza Especial, CILs, Centros de Ensino Especial e demais atendimentos).

Os primeiros dias serão reservados ao encontro pedagógico, em que professores, gestoras, coordenadores e auxiliares prepararam a recepção aos estudantes, que ocorrerá nos dias 2/8, 3/8 e 4/8.