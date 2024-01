CB Correio Braziliense

Nesta quarta-feira, às 14h, ocorrerá um ato em memória da Sarah na Faculdade de Arquitetura da UFRGS - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Morreu, na terça-feira (23/1) a estudante e ex-diretora da União Nacional dos Estudantes (UNE), Sarah Domingues. A jovem foi morta a tiros na Ilha das Flores, em Porto Alegre, enquanto fazia uma pesquisa de campo para o trabalho de conclusão de curso. Sarah estudava arquitetura e urbanismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).



No momento dos disparos, Sarah estava em frente a um mercado da região, com o crachá da universidade no pescoço, realizando registros para o trabalho. O alvo do atentado seria o proprietário do local, que também morreu. Ainda não há informações sobre o velório e supultamento da jovem.

Nesta quarta-feira (24/1), às 14h, ocorrerá um ato em memória da Sarah na Faculdade de Arquitetura da UFRGS. Em nota, a União Nacional dos Estudantes (UNE) lamentou o ocorrido."Ela dedicou os melhores anos de sua vida na luta por uma educação de qualidade para todos", disse a organização estudantil.

Isis Mustafa, 1ª vice-presidente da UNE, também lamentou a morte de Sarah e lembrou do legado da jovem. "A companheira Sarah tinha muito orgulho de vestir a camiseta azul da União Nacional dos Estudantes, construiu ativamente a diretoria da entidade por duas gestões seguidas. Do tipo que combatia com alegria, que amava o movimento estudantil, intransigente na luta contra todas as injustiças", afirmou Isis.