Congresso da UNE: Manuella Mirella é eleita nova presidente, em Brasília

HD Helena Dornelas

Congresso da UNE: Manuella Mirella é eleita nova presidente da entidade - (crédito: Reprodução redes sociais)

Com 74,27% dos votos, a ex-diretora de comunicação da União Nacional dos Estudantes (UNE) Manuella Mirella foi eleita a nova presidente da entidade. Cerca de 15 mil estudantes, que vieram de diversos estados do Brasil (e estavam reunidos desde a última quarta-feira na Universidade de Brasília - UnB, e no Ginásio Nilson Nelson), votaram para escolher a presidente e os diretores da organização.

Ao todo, sete chapas concorreram na eleição, que ocorre a cada dois anos e elege uma nova diretoria sempre ao final do congresso (Conune). Os dirigentes são escolhidos por votos de delegados, que, por sua vez, foram eleito sem universidades.

Manuella fazia parte da chapa “Coragem e Unidade: nas ruas para reconstruir o Brasil”. Tem 26 anos, é estudante do curso de engenharia ambiental, mas já é formada em química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), na qual teve ingresso por meio de cotas. Ela atuou nas entidades de base da UNE e presidiu a União dos Estudantes de Pernambuco (UEP) - Cândido Pinto.

Natural de Olinda (PE) e filiada à União da Juventude Socialista (UJS), movimento estudantil do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Manuella iniciou a atuação no movimento estudantil em 2016. Sua eleição consagra a hegemonia do partido político no comando da UNE — a sigla lidera a entidade desde 1991, quando estourou no movimento “Fora, Collor”.

Polêmica com ministro do STF

A eleição marca o fim do 59º Congresso da UNE, que contou não só com discursos polêmicos, mas também com participação internacional e iniciativa científica.

Logo na abertura do Conune, na quarta-feira (12/7), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso declarou que o Brasil havia "derrotou o bolsonarismo". A afirmação do magistrado foi amplamente repercutida pela mídia nacional e criticada por entidades políticas de todo o país, culminando na posterior retratação do ministro.

O congresso também contou com a participação do presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva (PT), e do uruguaio José Pepe Mujica — a última vez que o ex-presidente do Uruguai participou do evento foi em 2009, com o próprio Lula. Durante a participação, os estudantes entregaram uma carta pela educação ao presidente.