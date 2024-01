Choveu extremamente forte em Belo Horizonte na noite desta terça-feira (23/1). Moradores de várias regiões da cidade fizeram vídeos do temporal.

Veja alguns deles:

Recomendações durante a chuva:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

EMISSÃO DE ALERTAS

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Previsão para os próximos dias

Clima típico de verão, com sensação de tempo abafado e possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Essa é a previsão no período para Belo Horizonte entre quarta-feira (24/1) e domingo (28/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão na capital mineira para esta quarta-feira (24/1) é de céu nublado, com momentos de mormaço, abertura de sol e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros variam entre 17°C e 29°C. De quinta-feira até sábado, as máximas devem ficar em torno dos 27°C e a mínima de 17°C, segundo o Inmet.

Já em Minas, nas regiões Norte e Leste, o céu deve ficar encoberto, com chuva a qualquer hora, principalmente a partir de quinta-feira (25/1). A condição deve persistir até sábado (27/1). Nesta quarta-feira, a mínima deve ser de 13°C na Região Sul e 33°C nas regiões Noroeste e Norte.

A meteorologista Anete Fernandes afirma que os próximos dias serão de instabilidade no estado. “Uma área de baixa pressão se formou hoje e tende a atuar até o fim de semana no interior do continente, entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste do país. Isso favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade”, afirma Anete.

Ela diz que haverá um transporte grande de umidade para Minas que pode provocar chuva em todas as regiões, a partir de amanhã até domingo. As regiões Norte, Noroeste, Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Rio Doce devem ser as mais afetadas pelas tempestades. No restante do estado acontecem as típicas pancadas de verão. “Mas serão dias com maior quantidade de nuvens, inclusive na Região Metropolitana, onde devem ocorrer pancadas especialmente a partir da tarde”.

Segundo a meteorologista, a sensação de tempo abafado deve continuar devido à alta umidade. “Estamos no verão, como não há nebulosidade contínua no decorrer do dia podemos ter momentos de mormaço ou abertura de sol. Isso mantém a sensação de calor. Porém, a temperatura não deve subir muito.”