São Paulo recebe Feira de Intercâmbio STB no dia 16 de março

HD Helena Dornelas

As inscrições podem ser feitas no site do evento - (crédito: Reprodução Unsplash)

São Paulo vai receber a feira de intercâmbio Student Travel Bureau (STB) no dia 16 de março. O evento, gratuito, ocorre presencialmente voltada para o público adolescente que busca por preparação universitária e profissionais interessados por cursos de qualificação, em qualquer idade.

Quem participar da feira terá até 40% de desconto na escolha dos programas. As inscrições podem ser feitas no site do evento, e os ingressos dão acesso a palestras e rodas de conversa.

“Nosso objetivo é oferecer aos brasileiros a oportunidade de contato com grandes instituições de ensino para que conheçam programas exclusivos. O STB terá uma loja durante o evento para oferecer aos participantes uma consultoria completa”, conta Christina Bicalho, vice-presidente do STB.

Na programação do evento, estarão presentes instituições internacionais como UCLA Extension, New York FIlm Academy, Istituto Marangoni, Kaplan, EC English, Kings Education e outras.

Haverá atendimento também para programas de ensino médio no exterior (high school); intercâmbio para público 50+; estudo e trabalho e programas de trabalho nos Estados Unidos (Au Pair e Work and Travel); graduação e pós-graduação fora do Brasil (higher education); extensão universitária; intercâmbio em família e trabalho voluntário.

Serviço

Feira: Feira do Intercâmbio STB

Data: 16 de março

Horário: Das 13h às 18h

Local: Renaissance São Paulo Hotel - Alameda Santos, 2233, Salão das Américas, Jardim Paulista - São Paulo, SP



