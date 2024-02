Criança escolhe a própria escola como tema de festa de aniversário

IS Isabela Stanga

De acordo com Alice, ela quer aprender a ler, a escrever, a contar os números e fazer amigos - (crédito: Suellen da Costa Lima/Arquivo Pessoal)

Alice Costa dos Reis ingressou este ano na Escola Estadual Professor Lael de Moura Prado, no primeiro ano do Ensino Fundamental. E ela amou tanto o novo colégio, localizado na zona norte de São Paulo, que o escolheu como tema da sua festa de aniversário de 6 anos, que ocorreu no dia 19 de fevereiro — quatro dias depois do início das aulas.

A mãe, Suellen da Costa Lima, fez os enfeites com o brasão da escola, além de encher bexigas com as cores do uniforme, amarelo e preto. "Desde janeiro ela estava pensando sobre um tema para a festa e, perto do início das aulas, ela estava decidida e me pediu uma festa do Lael", conta a mãe.

De acordo com Alice, ela quer aprender a ler, a escrever, a contar os números e fazer amigos. "Eu amo tudo na escola. Eu gosto das salas de aula, dos amiguinhos, da professora e eu aprendo tudo. [...] Eu já tenho amizades, mas vou fazer mais amigos na escola", disse a pequena.







< >

A paixão pela nova escola começou antes mesmo de Alice começar a estudar lá. A irmã mais velha, Bianca, de nove anos, já era aluna da unidade e neste ano frequenta o 4º ano do Ensino Fundamental. "O encantamento com o Lael vem desde que a gente levava a irmã dela para a escola. Ela está muito empolgada com a perspectiva de novos conhecimentos, e as duas irmãs compartilham esse entusiasmo em participar da escola", explica Suellen.

A diretora da escola, Rosângela Rosânela de Fátima Honório de Araújo, surpreendeu-se com a criatividade da menina. "Estou há 12 anos na gestão da escola Lael e recebemos muitas demonstrações de carinho das crianças, mas é a primeira vez que vejo tamanha criatividade."

Repercussão

O caso ganhou repercussão nas redes sociais e em veículos de imprensa. Ao Correio, a mãe de Alice afirmou que não esperava que a história alcançasse tamanha proporção. "Super feliz e orgulhosa da minha pequena!", completou.