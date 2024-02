Ano bissexto: quem nasce dia 29 de fevereiro faz aniversário quando?

Este mês de fevereiro de 2024 é um ano especial, isso porque é bissexto, ou seja, terá 29 dias, fazendo com que as pessoas que nasceram neste dia possam celebrar o nascimento. Essa mudança ocorre de quatro em quatro anos, tornando o ano com 366 dias. Geralmente, pessoas registradas no ano bissexto celebraram o aniversário no último dia de fevereiro, no caso, 28 de fevereiro. Mas tem quem use isso como uma velha brincadeira, que só envelhece de quatro em quatro anos.

O ano bissexto se dá pelo ajuste do calendário ao movimento de translação da Terra ao redor do Sol. O tempo dessa volta não é exatamente 365 dias, mas sim aproximadamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Ou seja, todo ano fica "sobrando" quase 6 horas. Para que essas horas possam ser recompensadas, são necessários quatro anos para somar horas "perdidas".



A partir das informações dos cartórios de registro civil, se uma criança nasceu dia 29 de fevereiro, essa é a data que ficará no registro. De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), a chance de uma pessoa nascer nesta data é de 1 em 1.461.



Além disso, o registro na data errada, colocado antes ou depois, pode ser considerado crime baseado na Lei n° 6.015/1973, em que determina o registro na certidão de nascimento com dia, mês, ano, lugar e horário do nascimento do bebê.

Nas redes sociais, os internautas compartilharam memes sobre aniversariantes da data:

