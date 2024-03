Brasília terá dois novos institutos federais, anuncia governo

DO Débora Oliveira

Lula afirmou que a meta é chegar a um total de mil institutos até o fim de seu mandato - (crédito: Ricardo Stuckert)

O governo federal anunciou, nesta terça-feira (12/3), que o Distrito Federal vai ganhar dois novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs): um em Sobradinho e outro no Sol Nascente. As novas unidades fazem parte da iniciativa que inaugura, ao todo 100 câmpus no Brasil, gerando 140 mil novas vagas, majoritariamente de cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), que conta com o envolvimento do Ministério da Educação (MEC), da Casa Civil, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), serão investidos R$ 3,9 bilhões em obras.

Do investimento previsto, R$ 2,5 bilhões são para para a criação de novos câmpus e R$ 1,4 bi para a consolidação de unidades dos IFs já existentes, como a construção de refeitórios estudantis, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos. Cada nova unidade tem custo estimado de R$ 25 milhões, sendo R$ 15 milhões para infraestrutura e R$ 10 milhões para aquisição de equipamentos e mobiliário.

A iniciativa tem como objetivo aumentar a oferta de vagas no setor da educação profissional e tecnológica (EPT), criando oportunidades para jovens e adultos, especialmente os mais vulneráveis.

“Estamos perto, e eu não sei por que a gente não pode pensar em marcar mil institutos técnicos”, discursou Lula no evento de lançamento. Com as novas inaugurações, serão mais de 700 em todo o país.