Reunião de sindicato dos professores do Ceará acaba em confusão

Assembleia de professores acaba em confusão no Ceará - (crédito: Reprodução)

Uma assembleia geral dos servidores estaduais da educação do Ceará realizada no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza, na quinta-feira (4/3), acabou em confusão generalizada e com cadeiras ‘voando'. Imagens que circulam nas redes sociais mostram cadeiras sendo jogadas e pessoas se empurrando.

Em nota publicada no Instagram, o sindicato Apeoc informou que a assembleia foi interrompida quando a presidência da entidade tentava encontrar uma proposta de mediação para dar continuidade à luta dos trabalhadores de forma ampla e unificada.

“As ameaças e truculências que ocorreram antes e durante a assembleia, bem como o ódio manifestado no cerceamento das falas, foram práticas que culminaram com o ataque à vida e à democracia. Nos momentos finais da Assembleia, os criminosos arremessaram diversas cadeiras e jogaram vários objetos contra as cabeças dos membros de nossa direção e demais pessoas, que estavam de costas se dirigindo à saída do Ginásio Aécio de Borba”, iniciou a nota.

BRIGA GENERALIZADA Assembleia em Fortaleza/CE termina em cadeiradas..



Professores ficaram insatisfeitos com acordo entre Sindicato Apeoc, que representa professores e trabalhadores da educação básica no Ceará, e o Governo do Estado.



Veja ???? pic.twitter.com/qMHNIO3SA4 — Marcel Prado ???????????? (@MarcelPradoSP) April 5, 2024

A instituição lamentou o que definiu como ‘selvageria’. “As cenas lamentáveis e inadmissíveis de selvageria, que circulam nas redes sociais, envergonham a nobre profissão que exercemos e maculam a imagem da categoria dos profissionais do magistério perante a sociedade.”

Durante a confusão, o presidente do sindicato, Anízio Melo, foi atingido e precisou sair do local acompanhado de seguranças. O conflito teria começado devido a uma discordância entre docentes e diretores da entidade sobre aprovar ou não a greve da categoria.

Ainda em nota, a instituição pediu que a categoria não seja confundida com ‘banditismo’, pois é majoritariamente formada por cidadãos exemplares e que exercem suas funções com excelência.

“Cabe destacar que a presença de sujeitos que não pertencem à categoria no local da Assembleia demonstra claramente o objetivo de um setor oportunista, que, para a construção de palanques de oposição sindical e eleitorais, não medem esforços para implodir a realização de nossas Assembleias, fato este que não é inédito”, complementou a instituição, informando ainda que vai continuar realizando assembleias em todo o estado do Ceará, garantindo a legitimidade e a legalidade de todas as nossas ações e decisões.