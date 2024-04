MF Maria Fava

Os professores de todo o país terão acesso a um novo recurso educacional gratuito voltado para a educação antirracista na primeira infância. Desenvolvido pela Casa Thomas Jefferson, o Aperte o Play+ [Antirracista] é fruto de uma parceria com a embaixada dos Estados Unidos no Brasil e o LerConecta. Esse conjunto de recursos inovadores será apresentado em uma palestra no YouTube, nesta terça-feira (30/4), às 19h30. Os interessados podem assistir à transmissão pelo link.

O site representa um marco na educação infantil, destacando a importância de construir ambientes de aprendizagem que valorizem a diversidade. Por meio de histórias que refletem a riqueza da cultura negra e atividades que fomentam a empatia, esse recurso pretende inspirar uma nova geração de pensadores críticos e cidadãos conscientes.

O kit educacional está disponível em português e inglês e foi desenvolvido com a expertise da pedagoga e especialista em educação infantil antirracista Clarissa Brito. Conta com ilustrações cativantes do escritor e ilustrador Sérgio Campante, proporcionando uma experiência imersiva e engajadora para crianças e educadores.

O Aperte o Play+ [Antirracista] é um recurso bilíngue, inglês e português, aberto e gratuito, acessível a todos no site. Além das histórias ilustradas e atividades práticas, o kit também oferece uma fundamentação pedagógica e metodológica robusta que serve como desenvolvimento profissional para educadores e gestores escolares. Dessa forma, encoraja a implementação de práticas anti racistas nas escolas desde a primeira infância, valorizando a cultura negra.

