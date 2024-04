Concurso Unificado: AGU terá força-tarefa para atuar em ações judiciais

YR Yasmin Rajab

Os membros da AGU irão atuar de 30 de abril a 9 de maio na força-tarefa - (crédito: Renato Menezes/Ascom AGU)

Uma força-tarefa com 121 membros da Advocacia-Geral da União (AGU) vai atuar durante o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), em todas as eventuais ações judiciais que puderem prejudicar a realização do certame.

A portaria que institui o plantão judicial será assinada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, nesta segunda-feira (29/4), durante uma cerimônia. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, estará presente.

Os membros da AGU irão atuar de 30 de abril a 9 de maio na força-tarefa. A ação tem como objetivo garantir segurança jurídica à política pública e a adequada e regular realização do concurso.

O Concurso Unificado será aplicado no próximo domingo (5/5), em 228 municípios do país. No Distrito Federal, a prova ocorrerá em 264 locais e 6.330 salas.

Organizado pelo MGI, o CNU oferta 6.640 vagas para diversas áreas de atuação. As chances são de níveis médio e superior e são divididas em oito blocos.