08/11/2021. Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Cidades. Predio Sede No INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira. Localizado no Setor Grafico. - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Começou nesta segunda-feira (29/4) o período de inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024. O exame oferece a oportunidade de certificação do ensino fundamental e médio para aqueles que não concluíram essas etapas educacionais. As inscrições podem ser feitas no Sistema Encceja.

A iniciativa é realizada pelo Inep desde 2002 e as provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar. O prazo para inscrição termina em 10 de maio e também vale para as solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social.

Os resultados do exame são utilizados pelas Secretarias de Educação e pelos institutos federais como parâmetro para certificar os participantes em nível de conclusão do ensino fundamental e médio. Além disso, o Encceja também contribui para a avaliação nacional de jovens e adultos, sendo uma referência multidimensional para a educação brasileira. Para mais informações, acesse o edital disponível no site do exame.