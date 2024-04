IgesDF seleciona enfermeiros para centro cirúrgico; veja detalhes

CB Correio Braziliense

A remuneração bruta será de R$ 4.462,87 - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) abriu inscrições com o objetivo de selecionar enfermeiros para trabalhar em centros cirúrgicos de hospitais geridos pelo governo distrital. As vagas serão para provimento de cadastro de reserva e o salário inicial será de R$ 4.462,87.

Para participar da seleção, é preciso ter ensino superior completo no curso de enfermagem. A inscrição no processo seletivo pode ser feita por meio do site "Vagas.com", até segunda-feira (6/5). Ao se inscrever, o candidato terá de cadastrar o currículo. Esse documento será analisado pela equipe de seleção do instituto.

Além da necessidade de comprovar o curso de enfermagem, os candidatos interessados em participar da seleção devem ter experiência mínima de seis meses como enfermeiro em centro cirúrgico, curso em atendimento a parada cardiorrespiratória, curso em drogas vasoativas, sedativas e analgésico e conhecimento intermediário em Pacote Office.