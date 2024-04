CNU: Igreja da Asa Norte distribuirá canetas abençoadas para concurseiros

FA Francisco Artur

Missa na Paróquia São José Operário - (crédito: Divulgação/Paróquia São José Operário)

Candidatos inscritos para o Concurso Nacional Unificado (CNU) terão direito a canetas abençoadas distribuídas pela Paróquia São José Operário, na Asa Norte, em Brasília, nas missas previstas para esta quarta-feira (1º/5). Segundo a igreja, mil canetas esferográficas serão entregues aos fiéis que farão o certame, previsto para este domingo (5/5).

A iniciativa, de acordo com o padre Ricardo Ferreira, está longe de se transformar no incentivo a sorte. "Não se trata de amuleto ou de alguma superstição. São bênçãos", definiu o pároco. "Sabemos que esta prova (CNU) está sendo muito esperada pelos estudantes e por aqueles que buscam uma nova oportunidade de trabalho. Por isso, resolvemos fazer essa benção especial para que possam sair confiantes, tranquilos", continuou.

Além das canetas distribuídas, o fiel — concurseiro ou não — pode levar outros objetos a serem abençoados. Isso inclui crachás, chaves, carteira de trabalho, pingentes, fotos e currículos. Essas bênçãos, assim como a distribuição das canetas, serão realizadas ao fim das missas.

Horários e endereço

Interessados em contar com aquela força divina na realização do "Enem dos Concursos" ou para outros desafios da vida profissional, como conseguir um emprego ou pleitear novas conquistas, devem comparecer à Paróquia São José Operário, nas missas de quarta-feira. Há duas opções de horário: 10h ou à noite às 19h.

A igreja de São José Operário fica localizada na quadra 604, no Setor de Grandes Áreas Norte, Asa Norte. Sobre o santo José Operário, no catolicismo, significa o pai adotivo de Jesus, José. Carpinteiro, ainda segundo a interpretação católica, o pai do menino Jesus é santo porque carrega consigo a ideia de trabalhador.