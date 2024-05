IS Isabela Stanga

A mãe de um aluno do Colégio Antônio Vieira, em Salvador, publicou em seu Instagram um ataque à instituição por usar o livro "Pequeno Manual Antirracista", de Djamila Ribeiro, nas aulas de religião. Para a mulher, é um "absurdo" uma escola católica utilizar um livro de autora candomblecista. Para ela, a instituição não deveria "sucumbir a essas ideologias".

“O que esperar de uma aula de religião em um colégio católico? Não seria apenas a palavra de Deus, o código canônico, as histórias de virtudes dos mártires, mandamentos? Qual é o sentido e o objetivo de utilizar uma autora que vem de família de outra religião, no caso específico candomblé? Existe qualquer conexão com a fé católica?”, questionou a mulher.

Ao jornal Correio 24 horas, estudantes disseram que as aulas falaram sobre amor, aceitação e compaixão, e que o combate ao racismo é estudado por meio do livro como exemplo de ser um bom cristão.

Djamila Ribeiro se manifestou sobre o caso em seu Instagram. "Sim, sou uma mulher de candomblé e sempre deixei isso público e notório. Sou uma orgulhosa filha de Oxóssi com Iansã, e o tempo que eu tenho de iniciada, muitos não têm de vida. A Constituição de 1988 garante o direito à liberdade religiosa. Isso em nada me ofende, muito pelo contrário, tenho muito orgulho", escreveu a autora. Ela ainda parabenizou a escola por trabalhar para "ampliar a conscientização dos alunos e alunas".

Em nota enviada ao Correio, o Colégio Antônio Vieira afirmou que "embasado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reconhece a importância de garantir o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil. Nesse sentido, adotamos uma abordagem inclusiva que visa transversalizar toda a nossa prática educativa".

"Para nós, a educação para as relações étnico-raciais é um imperativo de reconciliação e justiça. Por isso, incluímos livros e materiais didáticos que abordam essa temática de forma ampla e contextualizada em nossas aulas de Ensino Religioso. [...] Importante ressaltar que a fé cristã católica alicerça sua relação com o mundo no exercício do amor a Deus e ao próximo, manifestado pelo amor-respeito incondicional à vida e pela promoção da dignidade humana de todas as pessoas", completou o colégio.

Com a repercussão do caso, a mãe do aluno apagou a publicação. O Correio não conseguiu contato com ela, mas o espaço segue aberto para futuras manifestações.