Greve na educação: Sindicatos classificam governo como "intransigente" em negociação salarial

Sindicatos que representam professores e servidores técnicos-administrativos de universidades e institutos federais classificaram como "intransigente" a postura do governo federal durante as negociações salariais. Segundo representantes dos profissionais da educação, o sindicato dos professores recebeu um e-mail do Ministério da Gestão e Inovação (MGI) informando que a próxima segunda-feira (27/5), será o prazo máximo pra encerramento da greve.

A consideração em relação ao Ministério da Gestão (MGI) foi feita nesta sexta-feira (24/5), durante coletiva à imprensa, no Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), em Brasília.

Segundo as categorias presentes no encontro, a intransigência do governo vem no sentido de encerrar as negociações com os sindicatos. Professores e técnicos universitários estão em greve desde abril.

Propostas

Governo e sindicatos discutem o reajuste salarial com servidores. Enquanto os funcionários públicos da educação propõem reajuste de 3 x de 10,34% (24, 25, 26). Ja o governo propos reajuste de 9% em 2025 e 3,5% em 2026.

Em nota, o Ministério da Gestão e Inovação informou que após cinco rodadas de negociação com as entidades que representam os servidores da educação, as propostas finais já foram apresentadas com reajustes que variam de 5 a 9% divididos em duas parcelas com pagamento para 2025 e 2026. Confira nota na íntegra:



Nota - Ministério da Gestão e Inovação

O Governo Federal, por meio do Ministério da Gestão, apresentou às entidades dos servidores federais da educação nova proposta de reajuste dividida em duas parcelas: docentes - em média 9% para janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026; Técnicos Administrativos em Educação - em média, 9% em janeiro de 2025 e 5% abril de 2026.

Nos 4 anos, o ganho acumulado será de 28% a 43% dependendo da categoria, classes e titulação, considerando o reajuste de 9% concedido em 2023, e que incidem na folha deste ano. Em 2024, todos os servidores receberão auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 - um aumento de mais de 150% em relação ao governo anterior.

Após 5 rodadas de negociação com as entidades representativas dos servidores da educação, o Governo informou que essas eram as propostas finais, apresentadas em reunião de negociação especificas com os docentes (em 15/maio) e Técnicos Administrativos em Educação (em 21/maio).

