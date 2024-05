YR Yasmin Rajab

A Secretaria de Educação divulgou que pretende adquirir detectores de metais para algumas escolas da rede pública de ensino do DF - (crédito: Mary Leal, Ascom/SEEDF)

A Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal (Aspa-DF) emitiu uma nota sinalizando preocupação com a medida prevista pelo governo de adquirir detectores de metais para algumas escolas da rede pública de ensino do DF.

Segundo a instituição, a adoção da medida pode transformar o ambiente escolar "menos atrativo". Outro questionamento da associação são os gastos com materiais essenciais para os alunos, como: papel higiênico, sabão para higienização das mãos e merenda escolar.

"Esses gastos com segurança, como detectores de metal e a contratação de empresas de vigilância, podem desviar recursos de áreas essenciais... precisamos considerar se o investimento significativo em segurança não será feito em detrimento de outras áreas fundamentais para a formação cidadã dos alunos", diz um trecho da nota.



Por fim, a Aspa ressalta a importância de garantir uma boa comunicação entre a escola e as famílias. "Os pais devem ser informados sobre as medidas de segurança adotadas e ter a oportunidade de participar ativamente no processo de criação e manutenção desse ambiente seguro. A colaboração entre a escola, os pais e a comunidade é fundamental para alcançar nossos objetivos de segurança e bem-estar dos alunos."

Sobre a medida

Nesta segunda-feira (13/5), a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) divulgou que pretende adquirir detectores de metais para algumas escolas da rede pública de ensino do DF. O objetivo é evitar a entrada de armas nos centros educacionais, garantindo a segurança dos estudantes, professores e funcionários.



Registros de pessoas armadas foram feitos no DF. Em 8 de maio, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de esfaqueamento. Segundo os policiais, um adolescente de 17 anos teria ferido outro da mesma idade com uma faca, em um centro de ensino fundamental de Taguatinga.

Confira a nota completa da Aspa-DF

"É necessário retomar a discussão sobre este tema e orientar os pais sobre os efeitos dessas medidas. É uma informação importante, pois os pais, sem conhecimento profundo da situação, tendem a buscar mais segurança na escola por meio de detectores de metal, câmeras, cães de guarda e outros aparatos de segurança. No entanto, é crucial entender que essas medidas podem tornar o ambiente escolar menos atrativo.

Nosso objetivo é resgatar a sensação de uma escola segura, onde os pais possam entrar, levar seus filhos até a porta da escola, conhecer os professores pelo nome, e onde os professores conheçam os alunos e seus pais pelo nome. Queremos um ambiente onde haja monitoramento adequado dos alunos que possam apresentar algum tipo de problema psíquico ou demência, necessitando de atuação não apenas do setor educacional, mas também de saúde, incluindo a saúde psiquiátrica.

É importante que haja um plano de segurança robusto. Além disso, uma situação importante que devemos considerar é que esses Grupos de Trabalho (GTs) incluam não só os alunos, mas também os pais. Esse engajamento é essencial para criar um ambiente escolar mais seguro e acolhedor.

Outro fato que nos preocupa, e que não sabemos se foi abordado, é a falta de verba para itens essenciais nas escolas. Estamos falando de necessidades básicas como papel higiênico, sabão para higienização das mãos e merenda escolar. Recentemente, houve uma reportagem sobre a falta de merenda escolar, e sabemos que muitas escolas enfrentam essa situação crítica.

Esses gastos com segurança, como detectores de metal e a contratação de empresas de vigilância, podem desviar recursos de áreas essenciais. Sabemos que infelizmente as escolas públicas possuem outras necessidades urgentes que afetam diretamente a qualidade da educação e o bem-estar dos alunos. Precisamos considerar se o investimento significativo em segurança não será feito em detrimento de outras áreas fundamentais para a formação cidadã dos alunos. Será que esse investimento não comprometerá ainda mais a já limitada verba destinada às necessidades básicas das escolas?

Além disso, precisamos garantir que a comunicação entre a escola e as famílias seja clara e contínua. Os pais devem ser informados sobre as medidas de segurança adotadas e ter a oportunidade de participar ativamente no processo de criação e manutenção desse ambiente seguro. A colaboração entre a escola, os pais e a comunidade é fundamental para alcançar nossos objetivos de segurança e bem-estar dos alunos."