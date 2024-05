Ceará lidera índice de alfabetização infantil no país; veja o ranking

VC Victor Correia

O Ceará tem 85% dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental alfabetizados

O Ceará é o estado brasileiro com maior índice de alfabetização infantil, de 85%, de acordo com levantamento divulgado nesta terça-feira (28/5) pelo Ministério da Educação (Mec). O Indicador Criança Alfabetizada de 2023 mede quantos estudantes do segundo ano do ensino fundamental sabem ler e escrever devidamente, o que é considerado a idade ideal para o aprendizado.

Em seguida vêm Paraná (73%), Espírito Santo (68%), Goiás (67%) e Rondônia (65%). Os piores índices são de Sergipe (31%), Rio Grande do Norte (37%), Bahia (37%), Amapá (42%) e Tocantins (44%). Distrito Federal, Acre e Roraima não apresentaram os dados ao Mec.

O indicador foi divulgado nesta manhã em evento no Palácio do Planalto, bem como a meta de chegar até 80% de alfabetização em todos os estados até 2030. O governador do Ceará, Elmano de Freitas, participou do evento e destacou a liderança do estado na educação. Ele afirmou que outros governadores já o procuraram sobre o tema.

"O estado do Ceará já atingiu uma meta que está projetada para o país em 2030. Nosso objetivo agora é que 100% das nossas crianças alcancem a capacidade de ler e escrever no segundo ano do ensino fundamental", comentou a jornalistas após a cerimônia.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também celebrou os resultados do seu estado. "Goiás, modéstia à parte, saiu de 39% para 67%. Com isso, ficou em quarto lugar. O Ceará, todos nós sabíamos que era o primeiro lugar, tem isso implantado há 20 anos. Depois, Paraná, Espírito Santo e Goiás. Marca uma meta para podermos chegar, se Deus quiser, empatando com o Ceará", afirmou o governador.

A jornalistas, o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, celebrou o aumento na alfabetização do seu estado

O ministro da Educação, Camilo Santana, comentou que a meta para o ano passado visava superar 55% de alfabetização em todos os estados, o que não ocorreu. O objetivo foi atingido apenas no cenário nacional, com alguns estados superando a meta, e outros bem abaixo dela.

“A nossa meta estabelecida no ano passado, e acordada com os estados, era pelo menos retomar os indicadores de 2019. Por estado. Conseguimos a nível de Brasil, alguns estados superaram, alguns não conseguiram”, afirmou Santana. Para o ministro, não será possível atingir o planejamento para 2030 sem a colaboração dos governadores e prefeitos, que são os responsáveis pela educação na ponta. O papel do Ministério da Educação, segundo ele, será de coordenar e “induzir tecnicamente e financeiramente” o programa.

Veja o ranking do Indicador Criança Alfabetizada:

Ceará - 85% Paraná - 73% Espírito Santo - 68% Goiás - 67% Rondônia - 65% Rio Grande do Sul - 63% Santa Catarina - 61% Minas Gerais - 60% Pernambuco - 59% Maranhão - 56% Mato Grosso - 55% Amazonas - 52% Piauí - 52% Rio de Janeiro - 52% São Paulo - 52% Paraíba - 51% Pará - 48% Mato Grosso do Sul - 47% Alagoas - 44% Tocantins - 44% Amapá - 42% Bahia - 37% Rio Grande do Norte - 37% Sergipe - 31%

Observação: o Distrito Federal, Acre e Roraima não apresentaram o levantamento ao Ministério da Educação.