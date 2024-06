Jovem de 13 anos é medalhista em olimpíada internacional de matemática

CB Correio Braziliense

Gabriel Bastos Andrade, de 13 anos, foi destaque na nova edição da Olimpíada Internacional de Aptidão Matemática - (crédito: Gabriel Bastos Andrade/MF Press Global)

O jovem chileno-brasileiro Gabriel Bastos Andrade, de 13 anos, foi destaque na nova edição da Olimpíada Internacional de Aptidão Matemática (Global Junior Math Aptitud test - GJMAT). Ele tem 155 pontos de QI e é membro de três sociedades de alto QI: a Intertel, a IIS e a ISI Society, uma das mais restritas do mundo, exigindo para a seleção de novos membros, além de mais de 148 pontos sd 15, comprovações de criatividade e uso de testes genéticos e testes de QI supervisionados. Ele também já teve uma publicação sobre a “Teoria da Gravidade de Higgs”, na plataforma da ISI Society.

De acordo com Carla Bastos, mãe de Gabriel, o filho, desde pequeno, mostra aptidão para a ciência e pretende ser cientista quando crescer. “Gabriel sempre gostou muito de aprender e mostrou uma aptidão especial para as ciências, aos 7 anos, ele nos surpreendeu ao escrever um livro sobre ‘La Leyenda del Big Bang’. Ele é fã de vários cientistas como Nikola Tesla, Albert Einstein e Isaac Newton e tem o sonho de ajudar a NASA na construção de uma sonda quando crescer”, afirma.

Além disso, Gabriel é fluente em três idiomas (inglês, espanhol e português) e já foi medalhista em olimpíadas nacionais, como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), a Olimpíada Brasileira de Física (OBF), Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico (OBRL) e a Olimpíada Nacional de Ciências (ONC).

Orgulho

Diante das conquistas do filho, Carla afirma sentir felicidade, orgulho e gratidão, uma vez que isso é a consequência "do esforço, da dedicação e de tomadas de decisões importantes por parte do Gabriel". No entanto, ela também afirma que existe um cuidado por parte dela e o do pai de Gabriel para educá-lo, de forma que ele tenha humildade e seja humano.

"Vejo que ele vem construindo de forma estruturada o seu desejo de ser um grande cientista, trabalhar na Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) e, junto aos seus conhecimentos, entregar um legado à humanidade. Portanto, esperamos que haja oportunidades acadêmicas futuras para ajudá-lo na sua trajetória", anseia.